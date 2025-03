"Papież kontynuował dziś zalecone terapie. W ciągu dnia nadal otrzymywał tlenoterapię wysokoprzepływową donosową" - przekazał Watykan, cytowany przez Vatican News.

Watykan: Stan zdrowia papieża wydaje się stabilny

"Stan zdrowia Papieża wydaje się stabilny i wykazuje lekką poprawę. Chociaż prognoza została już określona, lekarze nadal uważają, że sytuacja zdrowotna pozostaje złożona" - dodano.

Biskup Rzymu przyjął dziś komunię. "Dziś nie było wizyt, aby Papież mógł poświęcić się modlitwie i rekolekcjom w Watykanie, w których brał udział po południu za pośrednictwem połączenia wideo" - przekazał Watykan.

W poniedziałek wieczorem służby prasowe Watykanu informowały, że doszło do stabilizacji stanu zdrowia papieża, co potwierdzają wyniki badań krwi oraz ocena kliniczna po dobrej reakcji organizmu Franciszka na terapię farmakologiczną.

"Jednakże, biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego oraz poważny stan infekcyjny stwierdzony w momencie przyjęcia do szpitala, konieczne będzie kontynuowanie terapii farmakologicznej w warunkach szpitalnych przez kolejne dni" - zaznaczono w poniedziałkowym oświadczeniu.

Watykan. Nowe informacje o stanie zdrowia papieża

Papież przebywa w szpitalu od 14 lutego. Zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc. Eksperci wypowiadający się we włoskich mediach zgadzają się co do jednego: leczenie Franciszka będzie wymagało dużo czasu.

Codziennie przed Poliklinikę Gemelli przychodzą wierni z Rzymu, pielgrzymi z całych Włoch i innych krajów. Na placu przy pomniku Jana Pawła II na dziedzińcu szpitala wierni zostawiają świeczki z wizerunkiem Franciszka, różańce, karteczki z życzeniami powrotu do zdrowia, rysunki dzieci.

