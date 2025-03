Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał ministra finansów Andrzeja Domańskiego o propozycję Adriana Zandberga dotyczącą podatku katastralnego. "To jest prosty wybór: albo jesteś po stronie młodych, pracujących Polaków - albo po stronie funduszy spekulacyjnych i rentierów" - mówił kandydat partii Razem na prezydenta.

- Ja jestem zawsze po stronie Polaków. Wybór, o którym mówi Zandberg jest fałszywym wyborem - odpowiedział Domański.

Podatek katastralny. Minister finansów: Nie ma prac nad żadnym projektem

- Trzecie mieszkanie, a drugie w szczególności, ma bardzo wielu Polaków. Często to też są osoby starsze, które nie mają środków, aby płacić za to - wyjaśnił minister finansów.

Domański zadeklarował, że obecnie w ministerstwie nie ma prac nad żadną wersją podatku katastralnego. - W tej chwili mamy kampanię wyborczą i ten temat jest podnoszony - dodał.

Minister przekazał, że chciałby obniżać podatki związane z formami oszczędzania. - Stąd ta decyzja o obniżeniu podatku od zysków kapitałowych. Chcielibyśmy, aby więcej oszczędności Polaków trafiało choćby na giełdę, gdzie stopy zwrotów są atrakcyjne - dodał.

- Jeżeli chodzi o tzw. podatek Belki, to mamy projekt zmian. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy ta propozycja trafi na stół - zadeklarował.

Projekt PiS ws. obniżenia VAT. "To czysto polityczny ruch"

Prowadzący zapytał Domańskiego o propozycję ustawy PiS ws. obniżenia stawek VAT m.in. na żywność i energię elektryczną.

- To jest czysto polityczny ruch. Te tarcze są, one zostały podtrzymane. Jeżeli chodzi o inne podatki, to musimy mieć źródło dofinansowania innych wydatków, w szczególności tych na obronność - stwierdził minister finansów. Jak dodał, na cele związane z wojskiem i armią wydano 187 mld złotych. - Ja, jako minister, muszę patrzeć także na tę stronę - zadeklarował.

Minister został zapytany o wysokie zyski banków. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że "śpią one na pieniądzach".

- Wynik sektora bankowego jest pochodną wysokich stóp procentowych. To jest fakt. Są one ustalane przez NBP. Ja, jako minister, nie oceniam działalności NBP - przekazał.

- Jeżeli chodzi o marże, to są od tego odpowiednie instytucje, które sprawdzają czy nie ma np. zmowy cenowej. Sektor bankowy jest w Polsce wysoce konkurencyjny. Oferty są non stop porównywalne - zaznaczył Domański.

Minister został zapytany o rządowy program "Pierwsze klucze" realizowany przez ministra Krzysztofa Paszyka, który wspiera mieszkalnictwo społeczne i komunalne. - Myślę, że to krok w dobrą stronę. Chodzi o to, aby w Polsce powstawało więcej mieszkań - ocenił.