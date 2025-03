Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę incydentalną - przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. - Nie da się inaczej oceniać tej ustawy, niż jako próbę uprzedniego wskazania innego składu do stwierdzania ważności wyborów - podkreśliła, tłumacząc decyzję o wecie.

- Trudno było oczekiwać i pan prezydent w rozmowach z marszałkiem Szymonem Hołownią tego nie ukrywał, by taka ustawa mogła znaleźć akceptację. Prezydent podjął decyzję, by w trybie art. 122 ust. 5 konstytucji tę ustawę zawetować, czyli skierować ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm - oświadczyła Małgorzata Paprocka podczas briefingu prasowego.

Zgodnie z propozycją przyjętą przez parlament w lutym, o ważności wyborów prezydenckich miało zdecydować 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której status jest kwestionowany przez część środowiska politycznego i sędziowskiego.

Paprocka dodała, że podejmując decyzję, Andrzej Duda kierował się przede wszystkim kwestią "nienaruszalności powołań sędziowskich". - Ustawa w takim kształcie, w jakim została przedstawiona do podpisu prezydentowi, przesuwała kompetencje do stwierdzenia ważności wyborów w wyborach uzupełniających do Senatu i wyborach prezydenckich z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na 15 sędziów SN (...) - wskazała współpracowniczka prezydenta.

Ustawa incydentalna. Prezydent ufa Izbie Kontroli Nadzwyczajnej

- Izba Kontroli Nadzwyczajnej została powołana w 2017 roku. Od tego czasu stwierdzała ważność wyborów prezydenckich, europejskich, parlamentarnych, samorządowych. Nigdy nie były te orzeczenia kwestionowane. Również przez większość parlamentarną, rządową, która dzisiaj w Polsce rządzi, więc na podstawie tego orzeczenia ma stwierdzoną ważność mandatów, które sama wykonuje - mówiła dalej Paprocka.

Szefowa KPRP podkreśliła też, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej zajmuje się również sprawą skarg nadzwyczajnych, które również były przedmiotem działania polityków aktualnie rządzących. Ponadto powiedziała, że w izbie zasiadają "profesjonaliści i doskonali fachowcy prawa wyborczego".

Obawy prezydenta. Paprocka wspomina o pieniądzach dla PiS

Paprocka w swoim oświadczeniu nawiązała również do sporu dotyczącego wypłaty pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości.

- Nie da się nie dostrzegać powiązania próby zmiany składu Sądu Najwyższego z tym, że niewykonanie orzeczenia tej izby, kwestionowanie orzeczenia tej izby przez obecny rząd, przede wszystkim ministra finansów, będzie bez wątpienia mogło być podnoszone jako argument wskazujący na nierówność wyborów. Zarówno w procesie stwierdzania ważności wyborów uzupełniających do Senatu, ale przede wszystkim wyborów prezydenckich - powiedziała.

- Nie da się inaczej oceniać tej ustawy, niż jako próbę uprzedniego wskazania innego składu do stwierdzania ważności wyborów - podkreśliła Małgorzata Paprocka.

