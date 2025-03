- To rzecz świeża i wymaga analizy. Musimy się nad tym pochylić - tak szef MSZ Radosław Sikorski skomentował propozycję prezydenta Andrzeja Dudy, aby wpisać do konstytucji próg wydatków na obronność na poziomie co najmniej 4 proc. Dodał, że Andrzej Duda "idzie śladami poprzednika", przypominając podobną inicjatywę Bronisława Komorowskiego.