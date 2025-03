Podczas spotkania z mieszkankami Rybnika Małgorzata Trzaskowska podzieliła się ciężkimi momentami ze swojego życia. Jak wyjawiła, straciła dwie ciąże, a także stoczyła walkę z nowotworem. Teraz zachęca wszystkie kobiety, aby regularnie się badały. - Czasami to kwestia życia i śmierci - powiedziała żona prezydenta Warszawy.

Małgorzata Trzaskowska pojawiła się w sobotę w Rybniku, gdzie podczas spotkania z lokalną organizacja społeczną rozmawiała o zdrowiu, profilaktyce i trudnych momentach w jej życiu

Żona prezydenta Warszawy podzieliła się z uczestniczkami spotkania doświadczeniami związanymi z walką o własne życie. - Ostatnie pięć lat były dla mnie pełne wyzwań. Dzieci zdawały egzaminy, ja rozwijałam swój projekt, a potem zdiagnozowano u mnie raka piersi - opowiadała.

Ujawniła, że jej historia zakończyła się szczęśliwie dzięki profilaktyce i regularnym badaniom, które umożliwiły wykrycie choroby na wczesnym etapie.

Trzaskowska zachęcała uczestniczki, żeby profilaktyczne wizyty w gabinetach lekarskich regularnie wpisywały do swoich kalendarzy. Zaznaczyła, że Polki cały czas zbyt mało uwagi poświęcają swojemu zdrowiu. Według przytoczonych przez nią statystyk, zaledwie co trzecia Polka dba o profilaktykę zdrowotną. Tymczasem unijna średnia jest dwukrotnie wyższa.

- Kobiety często nie zdają sobie sprawy, że to kwestia życia i śmierci. W moim przypadku guz w pół roku urósł do niemal 5 cm. Badania raz w roku to za mało - przestrzegła.

Trzaskowska zdradziła też, że dwa razy straciła ciążę. - Gdyby wtedy obowiązywało obecne prawo, nie odważyłabym się na kolejną próbę. Kobiety muszą czuć się bezpieczne, wiedzieć, że ich zdrowie i życie są chronione - podkreśliła.

Z drugiej strony zwróciła też uwagę na problem bezpłodności i zmagań wielu par, które chcą mieć dziecko. - Programy in vitro to szansa dla wielu rodzin. W Warszawie przyniosły efekty - rodzą się dzieci, a pary zyskują nadzieję - powiedziała.

Edukacja dzieci. "Teoria to za mało"

Pozostając przy temacie dzieci Trzaskowska zwróciła uwagę na kwestię edukacji. Według niej teoria powinna być łączona z praktyką. - Nauczyciel nie może być tylko wykładowcą teorii. Powinien być mentorem, a dzieci powinny uczyć się przez doświadczanie – dodała.

Jej zdaniem przedsiębiorcy powinni być współautorami podstawy programowej. - Dzieci muszą być przygotowane do rynku pracy. Teoria to za mało - potrzebna jest praktyka i pasja - stwierdziła.

Jednym z wątków spotkania były też prawa kobiet. Przy tej okazji Trzaskowska przypomniała powstanie w Warszawie Rady Kobiet, której powołanie wsparł jej mąż. - Chcemy, by takie rady działały w całej Polsce i miały ustawowe umocowanie oraz fundusze - powiedziała.

W Rybniku zachęcała do tworzenia lokalnych inicjatyw tego rodzaju. - Siadajcie przy stole z mężczyznami i mówcie, czego potrzebujemy, wspierajcie lokalne społeczności - to ważne dla wszystkich - zaapelowała.

red / Polsatnews.pl