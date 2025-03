- Kluczowe jest to, aby wywierać presję na agresora, a nie ofiarę agresji. To Putin jest odpowiedzialny za wojnę - powiedział Rafał Trzaskowski w Mikołowie (woj. śląskie). Kandydat KO na prezydenta podkreślił, że Polska powinna dalej inwestować w obronność i bezpieczeństwo granicy, aby nie zobaczyć na niej "ruskich czołgów".

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta powiedział, że najważniejszą sprawą jest, aby "prezydent nie podgrzewał emocji, tylko skupił się na planie działania". Zapewnił, że on sam go ma, a wśród głównych postulatów znajduje się wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Polityk wspomniał, że już teraz Polska doskonale przygotowuje się na "każdą ewentualność".

- Wykonaliśmy tę pracę. Zabezpieczyliśmy naszą granicę i zabezpieczyliśmy się na każdą ewentualność. Polska wydaje najwięcej w relacji do swojego PKB na armię i bezpieczeństwo. Robimy wszystko, aby wzmacniać sojusze: NATO i Unię Europejską - powiedział Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy wspomniał o wojnie między Rosją i Ukrainą, podkreślając, że "trzeba jasno mówić prawdę" o tym konflikcie, niezależnie od tego, co przekazują zagraniczni politycy.

- Kluczowe jest to, aby wywierać presję na agresora, a nie ofiarę agresji. Żeby mówić donośnym głosem, że to Putin jest odpowiedzialny za wojnę, że to Rosja jest agresorem i najechała na Ukrainę - powiedział.

Pomoc Ukrainie, zdaniem Rafała Trzaskowskiego, jest niezwykle istotna w kontekście bezpieczeństwa Polski. - Nie chcemy ruskich czołgów na całej polskiej granicy, chcemy być bezpieczni i powinniśmy jasno o tym mówić. To jest w naszym interesie - dodał.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski: Rosja powinna ponieść konsekwencje za wojnę

Rafał Trzaskowski powiedział, że Polacy powinni się zjednoczyć w kwestii bezpieczeństwa, niezależnie od przynależności partyjnych, czy też poglądów. Dodał, że rozłam służby Rosjanom do propagandy. - Powinniśmy mówić jednym głosem, co do tego, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę wojnę i powinna ponieść także konsekwencje - powiedział.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej dodał że chce, aby w 2026 roku wydać 5 proc. PKB na obronność. Stwierdził, że powinno się dalej inwestować w bezpieczeństwo granic Polski, ponieważ już dziś staje się ona jedną z najbardziej bezpiecznych w Europie i na świecie. Wspomniał także o podatkach, których nie można zlikwidować całkowicie, ale trzeba nimi mądrze rozporządzać, inwestując właśnie w bezpieczeństwo kraju.

- Rząd nie ma swoich pieniędzy. Pieniądze pochodzą od obywateli. Słyszeliśmy postulaty, aby znieść podatki. Ja też jestem za niskimi podatkami, wiele razy mówiłem, że jak zostanę prezydentem to nie będę się godził aby podatki były podnoszone. (...) Ale dzięki tym podatkom jesteśmy w stanie dzisiaj wspierać naszą armię, jesteśmy w stanie dbać o bezpieczeństwo. Po to są potrzebne pieniądze - powiedział.