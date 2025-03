Tuż przed niedzielnymi kazaniami w sieci pojawił się list abp Marka Jędraszewskiego. Duchowny wzywa w nim do codziennej modlitwy w Wielkim Poście w kościołach archidiecezji krakowskiej "w intencji nauczania religii w szkołach i odsunięcia niebezpieczeństwa moralnej deprawacji dzieci i młodzieży". Według niego negacja Boga przybiera w Polsce "bardzo konkretny i budzący ogromny niepokój kształt".

Abp Jędraszewski w liście pasterskim na Wielki Post, który będzie odczytywany w niedzielę w kościołach archidiecezji krakowskiej zaapelował także, aby "to samo błaganie pojawiło się we wszystkich parafiach w ramach każdej niedzielnej Modlitwy Wiernych".

Według metropolity krakowskiego negacja Boga przybiera w Polsce "bardzo konkretny i budzący ogromny niepokój kształt".

"W polskich szkołach pragnie się bowiem za wszelką cenę ograniczyć prawdziwe nauczanie o Bogu i człowieku, a równocześnie wprowadzić – pod płaszczykiem troski o zdrowie – przedmiot, w którym będzie się praktycznie deprawowało umysły i serca nawet małych jeszcze dzieci" - napisał do wiernych Jędraszewski.

Abp Jędraszewski o "ogromnych pieniądzach z UE" na kłamstwa odnośnie Boga

Wraz z tym - przekonuje hierarcha w liście - w niektórych środowiskach pojawiają się postulaty, aby wprowadzić ustawowy zakaz spowiadania dzieci, aby "zamknąć im możliwość sakramentalnego powrotu do Boga".

ZOBACZ: Zmiany w szkołach od 1 września. Minister Edukacji złożyła podpisy

"Wiemy, że za tymi programami, których korzenie tkwią w założonej dokładnie wiek temu tzw. szkole frankfurckiej o jednoznacznych korzeniach marksistowskich, znajdują się ogromne pieniądze, które płyną ze strony Unii Europejskiej a do niedawna także ze strony USA, jak również od różnych tzw. organizacji pozarządowych. Na kłamstwa odnośnie do Boga i człowieka nigdy bowiem pieniędzy nie brakowało, ani też, niestety, nie brakuje" - przekonuje metropolita w liście do wiernych.

Jak podkreślił, postawienie Boga na szczycie wszelkich wartości w sposób jednoznaczny porządkuje cały świat człowieka. "Przyjąwszy tę hierarchię wartości, doskonale wie on, jak powinien na co dzień postępować i jakich wyborów dokonywać" - ocenił abp Jędraszewski.

Krakowski Kościół modli się o zdrowie papieża

W liście na Wielki Post metropolita zwrócił się do wiernych także o modlitwę w intencjach papieża Franciszka i całego Kościoła powszechnego, w tym także Kościoła katolickiego w Polsce.

ZOBACZ: Stan zdrowia papieża. Pierwszy taki komunikat Watykanu

Przypomnijmy, że abp Marek Jędraszewski jest w wieku emerytalnym, 24 lipca skończył 75 lat, a miesiąc wcześniej na ręce papieża Franciszka złożył rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego. Swoją godność pełni nadal, ponieważ Watykan wciąż nie wskazał jego następcy. W trakcie swojej posługi pod Wawelem Jędraszewski był często opisywany w mediach. Duchowny wielokrotnie krytykował "lewacką zarazę" oraz czarne protesty. Jest także zdecydowanym krytykiem aborcji oraz in-vitro.

pbi / PAP/Polsatnews.pl