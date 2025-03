Ruszyły deportacje. Donald Tusk: Rozbijamy gruzińskie gangi

"Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Do wpisu premier dołączył kilkudziesięciosekundowe nagranie z kadrami m.in. z lotniska.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś odbyła się deportacja - przekazał rzecznik ministra spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński.

Deportowano 17 obywateli Gruzji. To mężczyźni 24-58 lat przebywający na terenie całej Polski. - Otrzymały przymusowe decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia. To pierwsza z tego typu planowanych operacji, w najbliższych tygodniach przeprowadzone będą kolejne - przekazał rzecznik prasowy Straży Granicznej mjr. Andrzejem Juźwiak.

Więcej informacji wkrótce.