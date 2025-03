Na 20 miesięcy w polskim więzieniu został skazany Laken Pavan z Kanady. Sąd orzekł, że 18-latek "brał udział w działaniach rosyjskiego wywiadu" - ustaliła stacja CBC. Laken pochodzi z wojskowej rodziny, sam planował dołączyć do armii. Przed wyrokiem udał się do Rosji i okupowanej Ukrainy - tam został zwerbowany przez rosyjski wywiad. Trwają negocjacje, by nastolatek dokończył wyrok w Kanadzie.

Rodzina Lakena Pavana była przekonana, że ich krewny podróżuje z plecakiem po Europie. Ten miał jednak inne plany. Po opuszczeniu Vancouver w kwietniu 2024 roku najpierw poleciał do Turcji, potem do Moskwy, a następnie do okupowanego przez Rosję Doniecka w Ukrainie. Tam 17-letni wówczas chłopak został zwerbowany na rosyjskiego szpiega - opisuje kanadyjska stacja CBC News.

- To jest takie absurdalne - powiedziała Andelaine Nelson, matka Lakena Pavana. - To dobry dzieciak. Nigdy by tego nie zrobił, gdyby nie został przyparty do muru - uważa kobieta.

Nastolatek kontaktował się z matką w trakcie swojej podróży. Na początku maja pisał, że jest w Danii, pracuje na farmie z kilkoma przyjaciółmi. Kilka tygodni później poprosił o pieniądze, aby kupić bilet lotniczy do Warszawy. Ostatni kontakt z synem kobieta miała 22 maja, krótko po tym, jak chłopak wylądował w Polsce. Kilka godzin później był już w więzieniu.

- Powiedziano mi, że Laken został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo przeciwko polskiemu rządowi - ​​powiedział Nelson.

Młody Kanadyjczyk zatrzymany w Polsce. Przyznał się, że jest rosyjskim szpiegiem

Według danych polskiej prokuratury, do których dotarło CBC News, Pavan został aresztowany wczesnym rankiem 23 maja 2024 roku, po tym jak upił się w hotelowym barze i przyznał się - najpierw personelowi, a następnie policji - że jest rosyjskim szpiegiem.

Polskim śledczym powiedział, że udał się do Doniecka, gdzie zamierzał zgłosić się na wolontariusza do organizacji, którą uważał za humanitarną. Tam został rzekomo "namierzony" przez agenta Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB) i "zmuszony" do szpiegostwa - czytamy w artykule.

Jak podano dalej, nastolatek na polecenie swojego nowego "przełożonego" udał się do Warszawy, aby "zebrać informacje na temat polskiej armii i nawiązać kontakt z jej członkami". Miał tego dokonać mimo, że - jak zaznacza CBC - Pavan nie zna języka polskiego i mówi tylko po angielsku.

Rosjanie mieli także polecić nastolatkowi, by ten w czasie postoju w Danii zgłosił kradzież paszportu i w ten sposób ukrył swoją wizytę w Rosji. Za swoje usługi miał otrzymać zapłatę w kryptowalucie.

Laken Pavan pochodzi z wojskowej rodziny. Odsiaduje wyrok w polskim więzieniu

Jak ustaliło CBC News, Pavan został oskarżony w Polsce o "udział w działaniach rosyjskiego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej". Nastolatek przyznał się do winy.

W grudniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 18-letniego już wówczas chłopaka na łącznie 20 miesięcy więzienia, wliczając w to czas spędzony w areszcie tymczasowym. Sąd stwierdził w wyroku, że wykazał się "nadzwyczajną" pobłażliwością biorąc pod uwagę przyznanie się do winy i współpracę. Pavan ma zostać zwolniony w styczniu 2026 roku.

Młody chłopak pochodzi z wojskowej rodziny, jego ojciec Kevin Pavan to emerytowany kapral, służył w Bośni i Afganistanie. Sam nastolatek był kadetem Kanadyjskich Sił Zbrojnych, a następnie rezerwistą. Planował wstąpić do armii po swoich 18. urodzinach.

Rzecznik kanadyjskiego Departamentu Obrony Narodowej powiedział CBC News, że służba Pavana jako rezerwisty Kanadyjskich Sił Zbrojnych zakończyła się w październiku 2024 roku - pięć miesięcy po jego aresztowaniu w Polsce.

Prawnik o sprawie Pavana: Porażka kanadyjskiego systemu

Według pełnomocnika rodziny Pavana Johna Kingmana Phillipsa chłopak mógł być "obserwowany i znany, na długo zanim udał się do Europy i Azji Wschodniej". Jeśli rzeczywiście tak było, prawnik uważa, że ​​władze Kanady powinny powstrzymać nastolatka przed opuszczeniem kraju i potraktować go zgodnie z kanadyjskim prawem jako młodocianego przestępcę.

- To jest właśnie porażka kanadyjskiego systemu i kanadyjskiej sieci wywiadowczej i policyjnej. Powinni byli zamknąć to w Kanadzie, skupić się na jego rehabilitacji i reintegracji. Zamiast tego teraz cierpi w więzieniu - mówił Phillips.

Według CBC rodzina Lakena została poinformowana, że ​​trwają "ciche negocjacje", by 18-letni dziś chłopak dokończył karę w Kanadzie. Kanadyjskie MSZ poinformowało CBC News, że "współpracuje z lokalnymi władzami" w Polsce.

- On musi wrócić do domu. Nie powinien przebywać w polskim więzieniu - powiedziała matka Pavana. - Sam się oddał (w ręce policji - red). Nie zrobił tego, o co go prosili. Wiedział, że to było złe - mówiła Andelaine Nelson.