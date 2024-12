Grający w polskiej lidze rosyjski hokeista Maksim S. usłyszał w środę wyrok za szpiegostwo na rzecz Kremla. Jak ustaliły służby, mężczyzna miał działać na zlecenie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Skazano go na dwa lata i jedenaście miesięcy bezwzględnego więzienia.

Maksim S., zanim został aresztowany, był zawodnikiem hokejowej drużyny Zagłębie Sosnowiec. W środę 18 grudnia 21-letni sportowiec usłyszał wyrok dwóch lat i jedenastu miesięcy więzienia za działalność szpiegowską. Poza tym zobowiązano go do zapłacenia grzywny wynoszącej ponad 5 tys. zł. Do czasu zaplanowanej na maj 2025 r. deportacji będzie przebywał w zakładzie karnym w Lublinie.

Rosyjski sportowiec okazał się szpiegiem. Maksim S. skazany na więzienie

Jak podaje portal Ukrainska Pravda, grający na pozycji obrońcy S. rozegrał w barwach Zagłębia zaledwie pięć meczów, zasilając głównie szeregi tzw. młodzieżówki. W międzyczasie prowadził podwójne życie.



FSB miała zwerbować go za pośrednictwem platformy Telegram. Początkowo przydzielano mu proste zadania, takie jak publikowanie treści politycznych w mediach społecznościowych w zamian za kryptowalutę.

Kolejnymi zleceniami były już zadania bardziej zaawansowane, jak np. fotografowanie strategicznych miejsc (np. dworzec kolejowy w Przemyślu i fabryka broni na Śląsku). Wynajął nawet mieszkanie z widokiem na fabrykę sprzętu wojskowego. Podczas zatrzymania w czerwcu 2023 r. przez ABW w jego laptopie znaleziono dokumenty dot. prywatnej organizacji Grupa Wagnera.



Śledczy ustalili, że Maksim S. dołączył do międzynarodowej siatki szpiegowskiej liczącej 16 osób. Miała ona za zadanie sabotowanie transportów z pomocą wojskową i humanitarną dla Ukrainy.



Po wybuchu wojny w Ukrainie działalność zwerbowanych przez Rosję szpiegów w europejskich krajach znacząco się zintensyfikowała. ABW podaje, że celem rekruterów są przede wszystkim młode osoby z krajów byłego ZSRR. Wynagrodzenie za działalność szpiegowską wypłacane jest w kryptowalutach, a komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowanych aplikacji.