- Brutalność tej decyzji jest godna potępienia. To jest bardzo okrutne dla żołnierzy ukraińskich, którzy z patriotyzmem bronią swego kraju - oświadczyła we wtorek liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen, komentując decyzję Waszyngtonu o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Kijowa. W jej opinii "Ukrainie nie pozostawiono rozsądnego czasu, by dokonała zwrotu".

Wypowiedź Marine Le Pen pojawiła się w dzienniku "Le Figaro", który przypomniał przy tej okazji, że polityk sprzeciwia się wysłaniu francuskich wojsk do Ukrainy i stoi na stanowisku, iż idea obronności europejskiej jest "chimeryczna".



Niemniej jednak, liderka skrajnej prawicy potępiła USA za ich decyzję o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy, stwierdzając, że jest ona "brutalna".



- To jest bardzo okrutne dla żołnierzy ukraińskich, którzy z patriotyzmem bronią swego kraju - powiedziała, zastrzegając, że "nikt nie może zmusić Stanów Zjednoczonych do utrzymywania wsparcia, jeśli one tego już nie chcą", można jednak krytykować to, że "Ukrainie nie pozostawiono rozsądnego czasu, by dokonała zwrotu".

Biały Dom wbija nóż w plecy Ukrainie. Szok w Europie

W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu Biały Dom ogłosił, że zawiesza wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym tę przechowywaną w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania konfliktu".



- Jeśli prezydent Ukrainy zadzwoni i przedstawi poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w proces pokojowy, możemy wrócić do rozmów - poinformował później wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Jak również przekazał, Stany Zjednoczone "już pracują" nad szczegółami dotyczącymi porozumienia z Rosjanami.

Oświadczenie Białego Domu spotkało się dużym szokiem w Ukrainie, której prezydent jeszcze w poniedziałek wątpił w zawieszenie dostaw, ale także wśród jej partnerów z Europy.



Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński przekazał mediom, że decyzja USA została podjęta bez konsultacji z sojusznikami zarówno z NATO, jak i grupy Ramstein.

Wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tusk: Sytuacja jest poważna

Do zdarzenia odniósł się też przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk, który sytuację określił mianem "poważnej" i "wymagającej szczególnej koncentracji". Zapowiedział przy tym, że w związku z tym rząd będzie musiał podejmować decyzje "w trybie w jakimś sensie nadzwyczajnym".



- Będziemy podejmowali decyzje, które będą wymagały pełnej solidarności państwa, waszych resortów. Nadchodzą dni i tygodnie, kiedy bezwzględnie trzeba zawiesić jałowe dyskusje, spory prestiżowe, nieporozumienia koalicyjne - zwrócił się do uczestniczących w posiedzeniu ministrów.

Tusk podkreślił także, że "nie ma żadnego powodu", by myśleć, że zapowiedzi strony amerykańskiej to "tylko słowa".

- Meldunki, które napływają z granicy, z naszego hubu w Jasionce, potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej. To oczywiście stawia Europę, Ukrainę, Polskę w sytuacji trudniejszej, ale musimy tej sytuacji sprostać - oświadczył.

Z kolei portal niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ocenił, że utrata amerykańskiej pomocy zbrojeniowej ogromnie osłabi obronę Ukrainy.

"Putin będzie starał się wykorzystać najnowszy prezent od Waszyngtonu i zwiększyć presję na wszystkich frontach" - stwierdzono.