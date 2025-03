Donald Trump w nocy z wtorku na środę polskiego czasu ma wygłosić orędzie w Kongresie. Amerykańskie media informują, że nie będzie to spokojne wystąpienie. Wszystko z powodu protestu, który planują demokraci.

Forma demonstracji nie została jeszcze ustalona. Rozmówcy Axios wskazują, że niektórzy z nich zamierzają po prostu wyjść z sali, jeśli z ust amerykańskiego prezydenta padną słowa, które zostaną uznane przez nich za niewłaściwe. Za przykład podają kwestie dotyczące dzieci transpłciowych.

Inni zamierzają jednak podjąć bardziej wyraziste formy protestu, z użyciem generatorów hałasu włącznie. Wśród propozycji pojawiają się też transparenty z hasłami krytykującymi Donalda Trumpa oraz zarządzany przez Elona Muska tzw. Departament Wydajności Państwa (DOGE).

Wystąpienie Donalda Trumpa w Kongresie. Demokraci planuja protest

Z informacji przekazanych przez serwis, niektórzy z demokratów na wystąpienie Trumpa zamierzają przynieść ze sobą również inne rekwizyty. Na sali pojawić mają się zatem m.in. jajka lub puste kartony po jajkach, mające na celu podkreślenie wzrostu cen spowodowanych inflacją. Niektórzy planują przynieść też kieszonkowe Konstytucje, czy czerwone kartki.

Marcy Kaptur, współprzewodnicząca wspierającej Ukrainę grupy parlamentarnej Ukraine Caucus, zamierza podobno rozdawać kongresmenom krawaty i szaliki w kolorach flagi Ukrainy. W ten sposób politycy zamierzają zasygnalizować swoje wsparcie dla Kijowa i wyrazić sprzeciw wobec decyzji administracji Trumpa dotyczących wojny.

ZOBACZ: Trump chce negocjować z Iranem. "Pomoże Putin"

Jeden z przedstawicieli demokratów wskazał w rozmowie z serwisem, że opcje protestu wciąż są dyskutowane. Nie wiadomo, jak zareagują na nie wyborcy. - Zdecydowanie jest wielu z nich, którzy naprawdę chcą, żeby demokraci zakłócili (wystąpienie Trumpa - przyp. red.), ale są i wyborcy, którzy czują, że to zadziała po prostu na jego korzyść - powiedział.

Ameryka wstrzymała pomoc wojskową dla Ukrainy

Swoje wystąpienie w Kongresie w poniedziałek zapowiedział w mediach społecznościowych sam Donald Trump. "Jutrzejsza noc będzie wielka. Powiem jak jest!" - napisał amerykański prezydent.

ZOBACZ: "Ukraina gotowa do porozumienia z USA". Deklaracja premiera Szmyhala

Należy spodziewać się, że część przemówienia dotyczyć będzie wojny w Ukrainie. We wtorek Biały Dom potwierdził, że Stany Zjednoczone wstrzymały wszelką pomoc wojskową dla Kijowa. Stało się to cztery dni po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, w czasie której doszło do kłótni z Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em.

Choć nie podpisano wówczas planowanej umowy o współpracy w wydobywaniu minerałów na terytorium Ukrainy, we wtorek premier kraju Denys Szmyhal zapowiedział, że rząd w Kijowie jest gotowy zawrzeć porozumienie. Jak wskazał, uczynią wszystko, by utrzymać kooperację z USA.