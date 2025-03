Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył we wtorek, że jego kraj jest gotów podpisać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o minerałach.

Szef ukraińskiego rządu zaznaczył, że Ukraina uczyni wszystko, by utrzymać współpracę z USA na dotychczasowym poziomie. Jak podkreślił, amerykańska pomoc ma dla Kijowa kluczowe znaczenie i pomaga ratować tysiące istnień ludzkich.

Denys Szmyhal: Ukraina gotowa podpisać porozumienie z USA

- Działamy na wszelkie sposoby, by Siły Zbrojne Ukrainy miały uzbrojenie, które jest niezbędne. Przede wszystkim chcę zacząć od podziękowania naszym partnerom, Stanom Zjednoczonym, narodowi amerykańskiemu, który w ciągu trzech lat popierał Ukrainę, przekazywał broń, wprowadzał sankcje, popierał politycznie - mówił premier.

ZOBACZ: USA wstrzymują pomoc dla Ukrainy. Karol Nawrocki o "braku wdzięczności"

Zaznaczył, że Kijów "nadal ma poparcie USA". - Jeżeli chodzi o wstrzymanie dostaw broni, reagujemy na to spokojnie, będziemy kontynuować rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, z Kongresem, z administracją Donalda Trumpa, by Ukraina i USA kontynuowały walkę za sprawiedliwy, trwały, stabilny pokój, żeby był on w Ukrainie i całym kontynencie europejskim - podkreślił.

- Ukraina jest pewna, że chce kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, poszukujemy kolejnych możliwości - zadeklarował szef ukraińskiego rządu.

Szmyhal podkreślił jednocześnie, że Kijów "ma wystarczające fundusze i płynność, by przetrwać w obecnej sytuacji ten rok".

USA wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy

Biały Dom potwierdził we wtorek, że Donald Trump wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy. Obejmuje to wszelkie formy wsparcia, w tym dostawy broni, będącej już drodze - na przykład w Polsce.

- Meldunki, które napływają z granicy z naszego hubu w Jasionce, potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej - oznajmił przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk.

ZOBACZ: "Meldunki z Jasionki". Premier o wstrzymaniu pomocy USA dla Ukrainy

Do ogłoszenia decyzji Waszyngtonu doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Trump publicznie twierdził, że "nawet o tym nie rozmawiał". Po raz kolejny w ostatnich dniach zarzucał ukraińskiemu prezydentowi, że ten nie chce pokoju - rzekomo w przeciwieństwie do Władimira Putina.

- Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania - oświadczył we wtorek przedstawiciel Białego Domu.