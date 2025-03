- Meldunki, które napływają z granicy, z hubu w Jasionce, potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej - oznajmił przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk. USA wstrzymały wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, także dostawy broni, które są już w drodze do Ukrainy, w tym w Polsce. - Sytuacja jest poważna - podkreślił szef rządu.

Biały Dom ogłosił, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym transportowaną właśnie do tego kraju oraz przechowywaną w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

- Sytuacja jest poważna, wymaga szczególnej koncentracji rządu - mówił przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk.

Premier o odcięciu Kijowa od pomocy. "Meldunki potwierdzają"

Jak stwierdził, "nadchodzą dni i tygodnie, gdy trzeba zawiesić jałowe dyskusje". - Będziemy musieli podejmować decyzje w jakimś sensie nadzwyczajnym - podkreślił szef rządu.

- Ogłoszono decyzję o zawieszeniu pomocy amerykańskiej dla Ukrainy i być może rozpoczęciu zwalniania Rosji z sankcji przez stronę amerykańską. Nie mamy żadnego powodu sądzić, że są to tylko słowa - zaznaczył Tusk.

ZOBACZ: "Ukraina gotowa do porozumienia z USA". Deklaracja premiera Szmyhala

Jak oznajmił, "meldunki, które napływają z granicy, z hubu w Jasionce, potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej". - To stawia Ukrainę, Polskę, Europę w sytuacji trudniejszej, ale musimy tej sytuacji sprostać - mówił premier. Dodał, że tej kwestii poświęcone było spotkanie w Londynie.

- Determinacja przywódców państw europejskich była jednoznaczna, od Czech po Turcję, od Norwegii po Kanadę. Jest przekonanie, że zadaniem Europy jest jak najszybsze zwiększenie możliwości obronnych, w ścisłej koordynacji z państwami NATO - zaznaczył Jak dodał, "dotyczy to także zwiększenia i wydatków, i inwestycji, i działań na rzecz obrony wschodniej granicy UE".

Donald Tusk wzywa do "radykalnego przyspieszenia". Zapowiada nową ustawę

Szef rządu poinformował także, że unijne środki z Funduszu Spójności będzie można przeznaczyć na obronność i rozwój przemysłu obronnego. - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad przesunięciem 30 mld zł z KPO na wydatki obronne - ujawnił.



Lider PO wezwał koalicjantów do "radyklanego przyspieszenia" działań dotyczących" szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji na potrzeby obronności państwa". - Być może za tydzień przyjmiemy projekt ustawy, który znacząco ułatwi inwestowanie w przemysł obronny - dodał.

ZOBACZ: Ukraina bez dostaw z USA. Lech Wałęsa komentuje: Ani kroku w tył

Wcześniej premier, odnosząc się do decyzji USA, zamieścił wpis w mediach społecznościowych.



"Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?" - napisał Donald Tusk.

USA wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy

Rzecznik MSZ Paweł Wroński odnosząc się do decyzji Donalda Trumpa podkreślił, że została ona podjęta bez konsultacji z sojusznikami zarówno w ramach NATO, jak i Grupy Ramstein, która zajmuje się wsparciem walczącej Ukrainy.

ZOBACZ: USA wstrzymują pomoc dla Ukrainy. Karol Nawrocki o "braku wdzięczności"

- Zdaniem MSZ jest to decyzja bardzo istotna, a sytuacja jest bardzo poważna - powiedział Wroński. Wskazywał, że poza reakcją Rady Ministrów, z wypowiedzi szefowej KE Ursuli von der Leyen wynika, że o sprawie rozmawiać będą również unijni liderzy na specjalnym, czwartkowym szczycie.

Rzecznik MSZ zaznaczył także, że "jeśli chodzi o stanowisko Polski, może jedynie powtórzyć: Polska nadal wspiera walczącą z rosyjską agresją Ukrainę".

Wroński dodał, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski "jest w stałych konsultacjach z naszymi sojusznikami - nie tylko europejskimi", podając przykład jego niedawnej wizyty w Japonii.