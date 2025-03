Przedstawiciel rosyjskiego prezydenta orzekł, że odnowienie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi wymaga odciążenia Rosji od nałożonych na nią przez Amerykę sankcji. Pieskow wskazał jednocześnie, że jest jeszcze prawdopodobnie za wcześnie, by rozmawiać na ten temat.

- Nie słyszeliśmy żadnych oficjalnych oświadczeń - stwierdził, cytowany przez rosyjską rządową agencję Tass.

Dmitrij Pieskow o sankcjach nałożonych na Rosję przez Trumpa

Dmitrij Pieskow odniósł się we wtorek do słów Donalda Trumpa, który odrzucał kierowane pod jego adresem zarzuty o "prorosyjskość", tłumacząc w mediach społecznościowych, że jest jedynym prezydentem USA, który "nie oddał żadnej ukraińskiej ziemi putinowskiej Rosji". Rzecznik Kremla przyznał, że w czasie swojej pierwszej kadencji amerykański przywódca podjął wiele decyzji uderzających w Rosję.

- Wszyscy dobrze pamiętają, że w poprzedniej kadencji prezydenckiej Trumpa nałożono wiele sankcji, rozpoczęto dostawy broni do Ukrainy. To wydarzyło się naprawdę - stwierdził.

Pieskow zabrał też głos w sprawie ogłoszonym przez Biały Dom wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kremlowski urzędnik przyznał, że decyzja ta może doprowadzić do szybszego zakończenia wojny.

- Oczywiście szczegóły nie są jeszcze znane, ale jeśli to prawda, to jest to decyzja, która może naprawdę zachęcić kijowski reżim do procesu pokojowego - powiedział.

Ameryka planuje złagodzenie sankcji wobec Rosji?

Pod koniec lutego Donald Trump podpisał dokument przedłużający nałożone na Rosję sankcje. W poniedziałek Reuters informował jednak, że Biały Dom pracuje nad planem potencjalnego zniesienia niektórych ograniczeń w celu normalizacji stosunków Waszyngtonu i Moskwy.

Anonimowy amerykański urzędnik, na którego słowa powołuje się agencja, wskazał, że administracja Trumpa zwróciła się do Departamentu Stanu i Departamentu Skarbu o sporządzenie listy sankcji, które mogłyby zostać złagodzone. Propozycje miałyby zostać następnie przedstawione przedstawicielom Kremla podczas zbliżających się rozmów na linii Waszyngton-Moskwa.