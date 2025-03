Europa się zbroi. Szefowa KE przedstawiła plan

- Żyjemy w najbardziej historycznych i niebezpiecznych czasach, nie muszę opisywać ponurej natury zagrożeń, z którymi się mierzymy - mówiła Ursula von der Leyen, przedstawiając plan "ponownego uzbrojenia Europy". Obejmować ma on m.in. uwolnienie publicznych środków na poziomie krajowym jak i pożyczki dla państw członkowskich UE na inwestycje dotyczące obronności.

- Jesteśmy w erze zbrojeń - wskazała podczas wtorkowego wystąpienia szefowa Komisji Europejskiej, dodając, że podczas spotkań z europejskimi liderami w ostatnich dniach, stwierdzono, że państwa kontynentu są gotowe, by znacząco zwiększyć wydatki na obronność.

Von der Leyen wyjaśniła, że chodzi zarówno o "krótkoterminowe" koszta, związane z pomocą walczącej z rosyjskim okupantem Ukrainie, jak i "długoterminowe", które mają zapewnić stabilne bezpieczeństwo i umożliwić "przyjęcie większej odpowiedzialności na swoje barki".

Ursula von der Leyen przedstawia plan "ponownego uzbrojenia Europy" - "Rearm Europe"

Ursula von der Leyen poinformowała, że wystosowała do europejskich liderów list, w którym opisała pięciopunktowy plan wykorzystania środków finansowych w celu szybkiego i znaczącego wzmocnienia możliwości obronnych Unii Europejskiej.

Pierwszy punkt zakłada uwolnienie publicznych środków na poziomie krajowym. - Państwa członkowskie są gotowe inwestować więcej w swoją obronność i musimy sprawić, by były w stanie to zrobić. Aktywacja klauzuli narodowej na rzecz stabilizacji pozwoli zwiększyć znacząco wydatki na obronność bez uruchomienia procedury nadmiernego deficytu. Jeśli państwo zwiększy wydatki o 1,5 proc. PKB, stworzy to blisko 650 mld euro w okresie czteroletnim - wyjaśniała przewodnicząca KE.

Jednym z punktów planu ma być też "nowy instrument" w postaci 150 mld euro w pożyczkach udzielanych państwom członkowskim UE na inwestycje w obronność. Von der Leyen zapewniała, że chodzi o "wspólne" wydawanie pieniędzy w celu pozyskania systemów artyleryjskich, pocisków dalekiego zasięgu, dronów i systemów przeciwdronowych, czy systemów obrony przeciwlotniczej.

Dodała, że chodzi również o zwiększenie mobilności i dbałości o cyberbezpieczeństwo. Pożyczki mają pozwolić państwom członkowskim dokonywać zakupu sprzętu, który będzie mógł pomóc ukraińskim wojskom w odparciu ataków rosyjskiego okupanta. - To będzie się przekładało na pomoc wojskową Ukrainie - wyjaśniła szefowa KE.

Von der Leyen: Europa jest gotowa stanąć na wysokości zadania

Von der Leyen wskazała, że w zaprezentowanym przez nią planie chodzi też o "wykorzystanie siły budżetu europejskiego". - Możemy tu zrobić wiele w perspektywie krótkoterminowej, by przekierować więcej funduszy na inwestycje związane z obronnością. Mogę ogłosić, że zaproponujemy nowe możliwości i zachęty dla państw członkowskich i to one będą decydowały, czy będą chciały wykorzystać programy na wydatki obronne - powiedziała.

Przewodnicząca KE zapowiedziała, że chce również zmobilizować prywatny kapitał i zaangażować w działania Europejski Bank Inwestycyjny. - To jest europejski moment i musimy mu sprostać - przekonywała.

- Konkludując, Europa jest gotowa stanąć na wysokości zdania i przejąć odpowiedzialność. "Rearm Europe" może zmobilizować blisko 800 mld euro na wydatki na obronność i na odporną Europę. Będziemy pracować blisko z partnerami w NATO - podsumowała Ursula von der Leyen.