Stan kliniczny papieża "pozostaje stabilny", ale rokowania co do dalszego przebiegu choroby pozostają niepewne - podała Stolica Apostolska w sobotnim, wieczornym komunikacie. Franciszek nadal poddawany jest tlenoterapii, a ponadto nie zgłaszał "epizodów" skurczu oskrzeli, co doskwierało mu dzień wcześniej.