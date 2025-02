Pierścień papieża zostanie zniszczony. Będzie to jasny sygnał dla świata

Nazwa pierścienia nawiązuje do św. Piotra, uznawanego za pierwszego papieża, który według tradycji był rybakiem. Pierwsze historyczne wzmianki o pierścieniu rybaka pochodzą z XIII wieku. Przez wieki sygnet pełnił funkcję pieczęci do oficjalnych dokumentów, a jego złamanie oznaczało zakończenie danego pontyfikatu.

Pierścień, oprócz swojej funkcji administracyjnej, ma również znaczenie symboliczne. W Starym Testamencie sygnety były oznaką władzy i autorytetu, co ukazują biblijne przekazy, np. w Księdze Rodzaju faraon wręcza Józefowi pierścień jako znak przekazania mu zarządu nad Egiptem.

Sygnet Franciszka. Wyjątkowa wersja

Tradycyjnie Pierścień Rybaka był wykonywany ze złota, jednak papież Franciszek zdecydował się na sygnet z pozłacanego srebra. Była to świadoma zmiana w duchu jego prostego stylu życia i rezygnacji z wielu tradycyjnych elementów związanych z urzędem papieskim.

Jak wygląda procedura niszczenia pierścienia?

Po śmierci papieża ważną rolę odgrywa kardynał kamerling. Do jego obowiązków należy m.in. zniszczenie pierścienia należącego do zmarłego przywódcy Watykanu (a także jego pieczęci), co odbywa się za pomocą specjalnego młotka. Encyclopaedia Britannica wskazuje dwa główne powody tego działania. Pierwszy to symboliczne zakończenie pontyfikatu danego hierarchy Kościoła. Drugi - zapobieżenie ewentualnemu użyciu sygnetu do fałszowania dokumentów.

Obecnie funkcję kamerlinga pełni irlandzki kardynał Kevin Farrell. W przypadku śmierci lub ustąpienia Franciszka to on będzie odpowiedzialny za tymczasowe administrowanie wspólnotą do momentu wyboru nowego biskupa Rzymu. Nadzorowałby również organizację pogrzebu oraz konklawe.

Choć Franciszek wprowadził pewne zmiany dotyczące pełnienia urzędu papieskiego, niektóre elementy pozostają niezmienne od wieków. Procedura niszczenia Pierścienia Rybaka jest jednym z nich - stanowi zarówno symbol ciągłości posługi następców św. Piotra, jak i zapowiedź kolejnego rozdziału w historii Kościoła.

