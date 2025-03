- On musi powiedzieć, że chce pokoju, a nie "Putin to, Putin tamto" - powiedział Donald Trump po kłótni z prezydentem Ukrainy. Jak dodał, Zełenski "chce naciągnąć USA i dalej walczyć" i dlatego odrzuca warunki proponowanego zawieszenia broni. Twierdzi także, że Ukraina nigdy nie wygra bez wsparcia Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump przed odlotem na Florydę skomentował kłótnię z Wołodymyrem Zełenskim. - On musi powiedzieć, że chce pokoju, a nie "Putin to, Putin tamto", same negatywne rzeczy - powiedział Trump tuż przed odlotem na Florydę.

Dodał, że prezydent Ukrainy "chce wrócić w tej chwili", lecz nie może na to pozwolić. Powiedział, że jego spotkanie poszło źle dla Zełenskiego i że "przelicytował".

- Nie możesz ośmielać kogoś, kto nie ma kart (...). On nie ma kart do gry! - mówił.

Trump stwierdził, że Zełenski "nie jest człowiekiem, który chce pokoju". - To jest człowiek, który chce nas naciągnąć i dalej walczyć - powiedział prezydent USA. Zaznaczył przy tym, że pokoju chce Władimir Putin.

Trump chce natychmiastowego zawieszenia broni

Pytany o to, czy chce, by Zełenski ustąpił z urzędu, Trump stwierdził, że "chce kogoś, kto zawrze pokój", i tym kimś może być Zełenski.

Zaznaczył też, że chce natychmiastowego zawieszenia broni i wyraził frustrację, że tego samego nie chciał ukraiński prezydent.

- Ja chcę zawieszenia broni teraz. A on mówi "o, ja nie chcę zawieszenia broni". Cóż, nagle on jest ważniakiem, bo ma po swojej stronie USA - kontynuował prezydent Trump. - Albo możemy to zakończyć, albo pozwolić mu walczyć. A jeśli będzie walczył, to nie będzie to przyjemne, ponieważ bez nas nie wygra - dodał.

aba / polsatnews.pl/PAP