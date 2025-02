Fiasko rozmów w Białym Domu. Wołodymyr Zełenski zabrał głos

Wołodymyr Zełenski zabrał głos po rozmowach Białym Domu. "Ukraina potrzebuje sprawiedliwego i trwałego pokoju. I właśnie na to pracujemy" - napisał. Podczas spotkania prezydenta Ukrainy z prezydentem USA doszło do ostrej wymiany zdań. W efekcie nie podpisano kluczowej umowy w kwestii ukraińskich złóż minerałów, a Donald Trump stwierdził, iż jego ukraiński gość "nie jest gotowy na pokój".

Wołodymyr Zełenski opuścił Biały Dom zaledwie kilkanaście minut po otwartej części rozmów z Donaldem Trumpem. Podczas dyskusji między przywódcami doszło do ostrej wymiany zdań, co doprowadziło do przedwczesnego zakończenia wizyty.

Republikanin publicznie zarzucał prezydentowi Ukrainy "igranie z III wojną światową". Wypomniał mu również rzekomy "brak wdzięczności" za amerykańską pomoc wojskową.

W oświadczeniu Donald Trump stwierdził, że "prezydent Zełenski nie jest gotowy na pokój". Wskazał również, że "nie uszanował Stanów Zjednoczonych Ameryki w ich ukochanym Gabinecie Owalnym". Jak jednak zaznaczył, będzie on mógł wrócić, kiedy zmieni swoją postawę względem kontynuacji wojny.

W piątek prezydent Ukrainy przybył z wizytą do amerykańskiej stolicy. W Waszyngtonie miała bowiem zostać podpisana umowa o udostępnieniu USA części ukraińskich złóż minerałów ziem rzadkich, niezbędnych przy produkcji zaawansowanych technologii.

Stany Zjednoczone miały w zamian za to pozostać otwarte na dalsze wsparcie walczącego z Rosją państwa. Jak się jednak okazało, dokument był w tej kwestii mało szczegółowy.

Więcej informacji wkrótce.

WIDEO: Były ambasador ostrzega przed konfliktem. "Być może przygotowuje się, by wejść na scenę"

nn / polsatnews.pl