Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych kolejny wpis. "Dziś staje się jasne, kto w Polsce chce realizować rosyjskie interesy. Z głupoty czy z wyrachowania - bez znaczenia" - napisał.

Polityk dodał: "Dlatego stawka tych wyborów jest wysoka jak nigdy dotąd. I niech nikt już nie udaje, że tego nie widzi. Niepodległa Polska w silnej Europie albo Rosja. Twój wybór".

Tusk w piątek wieczorem napisał, że Ukraina nie zostanie sama. To była reakcja na ostrą wymianę zdań w Biały Domu, między prezydentem Zełenskim, a prezydentem Trumpem.

Do tej sytuacji odniósł się także kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki.

"'Polska wykonała świetną robotę'. Nie marnujmy tego emocjonalnymi wpisami D. Tuska. Zamiast podsycania sporu zajmijmy się budową porozumienia USA-UA" - napisał. Dodał, że "to kwestia naszego bezpieczeństwa".

Awantura w Białym Domu. Padło kilka mocnych słów

W piątek, na spotkaniu w Białym Domu Zełenski ostrzegał Trumpa, że nie powinien ufać Putinowi, bo ten 25 razy złamał zawarte porozumienia. To zdenerwowało prezydenta USA.

- Powiem ci coś, Putin przeszedł ze mną przez piekło - powiedział Trump, przekonując, że Putin mógł oszukiwać innych prezydentów, lecz nie jego.

- Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie mów nam, co mamy czuć. Nie jesteś w pozycji, aby dyktować. To właśnie robisz - powiedział Trump.

Do kłótni włączył się też wiceprezydent JD Vance, który poradził Zełenskiemu, by podziękował Trumpowi. Trump dodał, że Zełenski nie okazuje mu szacunku. - Igrasz życiem milionów ludzi. Igrasz z III wojną światową - oskarżał Trump prezydenta Ukrainy.