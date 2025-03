Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, na antenie Polsat News powiedział, że kłótnia Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem prowadzi do wyjątkowo trudnej sytuacji ponieważ Ukraina "jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych". Jednocześnie odpowiedzialnością za konflikt obarczył Donalda Trumpa.

Kłótnia w Białym Domu. "To wygląda jak prowokacja"

- Dla mnie to wygląda jak prowokacja, która powstała, ponieważ nie ma żadnego sukcesu w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi, a Rosją. A trzeba żeby ktoś był za to odpowiedzialny i oni zdecydowali, że odpowiadał będzie Zełenski - stwierdził Kniażycki.



Dodał, że dla Donalda Trumpa te negocjacje i rozmowy z Rosją są tylko rodzajem gry. - Trump mówił o kartach, że "my nie jesteśmy przy grze". Dla nas to jest walka o nasze życie, a dla niego to jest gra - powiedział.

Deputowany stwierdził, że mimo wszystko Wołodymyr Zełenski nie powinien dać się sprowokować i w przyszłości musi panować nad swoimi emocjami, ponieważ od tego za dużo zależy. - Uważam, że Zełenski musi być przygotowany na takie sytuacje, a nie był przygotowany. To był jego błąd.



- Tylko naprawdę to nie jest jego wina, bo to była prowokacja przeciwko Ukrainie i niemu. Bo Rosja dalej chce atakować i obiecała Trumpowi pokój tylko na swoich warunkach, a pokój na warunkach Rosji to jest niszczenie Ukrainy - powiedział deputowany.

Wołodymyr Zełenski "był bardzo emocjonalny"

Za przykład podał Emmanuela Macrona, który niedawno widział się z Donaldem Trumpem, a podczas ich rozmowy doszło do kilu napiętych sytuacji. - Ale Macron był na wstrzymaniu. Zełenski był bardzo emocjonalny (...). Oczywiście wszyscy w Ukrainie popierają Zełenskiego, ale z drugiej strony jesteśmy uzależnieni od USA, także dla nas ważne jest mieć ten balans - dodał Mykoła Kniażycki.



W niedzielę odbędzie się kolejny szczyt ws. Ukrainy i bezpieczeństwa Europy. Brytyjski premier Keir Starmer postanowił zaprosić do Londynu kilkunastu europejskich przywódców. Wezmą w nich przedstawiciele UE oraz Turcji. Mykoła Kniażycki wyraził nadzieję, że Ukraina otrzyma wsparcie i uda się ustalić kolejne kroki.

- Jedność europejska. Musimy być razem, walczyć razem i bronić naszych wartości - powiedział.

Podziękował za wsparcie politykom europejskim. Wyraził wdzięczność m.in. Donaldowi Tuskowi i Radosławowi Sikorskiemu za wpisy w mediach społecznościowych wspierających Zełenskiego po kłótni z Trumpem

