Media zastanawiają się, co może oznaczać - ogłoszona w Watykanie - decyzja papieża Franciszka o zwołaniu konsystorza, czyli zgromadzenia kardynałów. Oficjalnie ma ona dotyczyć dwóch zapowiadanych wcześniej kanonizacji. Spekulacji nie brakuje, bo w trakcie właśnie takiego spotkania papież Benedykt XVI nieoczekiwanie ogłosił rezygnację z urzędu.

Pojawiły się pytania, czy w czasie konsystorza z kardynałami Franciszek zechce zakomunikować im jeszcze coś więcej. Daty spotkania nie podano, ponieważ papież od 14 lutego przebywa w szpitalu.

Wcześniej watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, który odwiedził papieża w szpitalu, oświadczył, że głosy o jego ewentualnej rezygnacji, to "niepotrzebne spekulacje".

Papież Franciszek w ciągu prawie 12 lat pontyfikatu przewodniczył 10 konsystorzom w sprawie mianowania nowych kardynałów i 12 dotyczącym kanonizacji.

Papież Franciszek zwołuje konsystorz. Media o motywach

Planowany konsystorz dotyczy procesów kanonizacyjnych dwóch błogosławionych. Odbędzie się po tym, gdy komisja kardynałów i biskupów w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych opowiedziała się za ogłoszeniem świętymi dwóch świeckich: Giuseppe Gregorio Hernandeza Cisnerosa z Wenezueli i Bartolo Longo z Włoch.

Data konsystorza nie została dotąd ustalona ze względu na chorobę Franciszka i brak dalszych prognoz co do jej przebiegu.

Początkowo zapowiadano, że Franciszek pozostanie w Poliklinice Gemelli co najmniej do 2 marca. Ale po tych zapowiedziach jego stan pogorszył się i dopiero od dwóch dni lekarze informują o lekkiej poprawie. Wyjaśniali także, że nawet po tym, gdy papież wróci do Watykanu, będzie musiał kontynuować kurację, która nie będzie krótka.

Zapowiedź konsystorza może też być interpretowana jako wyraźny sygnał determinacji papieża, by pokonać chorobę i kontynuować posługę, nawet w ograniczonej formule.

Papież Franciszek w szpitalu. Nowe informacje z Watykanu

W czwartek rano Watykan informował, że minionej nocy papież Franciszek "spał dobrze, odpoczywa". Dzień wcześniej podawano, że biskup Rzymu kontynuuje terapię tlenową. Wieczorem dodano, że stan duchownego "nieznacznie" się poprawił. "W ciągu ostatnich 24 godzin wykazał dalszą, łagodną poprawę" - podały wówczas służby prasowe Watykanu.

Co istotne w wieczornym komunikacie, stanu Ojca Świętego nie określono jako "krytycznego". Poinformowano również, że ustąpiły problemy z łagodną niewydolnością nerek, którą wykryto u papieża w weekend. Zapewniono, że poprawę stanu jego zdrowia potwierdziły badania krwi.

Papież Franciszek od dłuższego czasu zmaga się problemami układu oddechowego. Od 14 lutego przebywa w klinice Gemelli w Rzymie, gdzie zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc.

Watykan informował wcześniej, że stan papieża jest "krytyczny, ale stabilny". W swoich komunikatach podawał, że Franciszek przyjmuje Eucharystię, dużo odpoczywa i trochę pracuje w swoim fotelu, do którego jest w stanie dojść samodzielnie. W komunikatach zaznaczano jednak, że prognozy dotyczące jego zdrowia są "ostrożne", ponieważ sytuacja może się zmieniać z dnia na dzień.