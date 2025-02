- Jesteśmy otwarci na reformę Funduszu Kościelnego, ale nie na likwidację - oświadczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Jego zdaniem w tej sprawie istotną rzeczą jest dojście do konsensusu. Tymczasem wicepremier Władysław Kosniak-Kamysz proponuje zmianę Funduszu Kościelnego na odpis podatkowy. - Uważam to za bardzo dobry sposób - mówił szef MON.

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak wziął udział w konferencji naukowej "Relacje państwo-Kościół. Podstawowe zasady państwa prawa".

Fundusz Kościelny. Prymas Polski o gotowości Kościoła na zmiany, ale nie na likwidację

Jak powiedział, na Fundusz Kościelny składa się proste wyliczenie. - Przy całym systemie pracy dotyczącej oddania dóbr Kościołowi, przeszło 60 tysięcy hektarów tylko własności ziemskich, kościelnych jest w rękach państwa. I to nie leży odłogiem. To pracuje dzisiaj, to rodzi pieniądze - ocenił.

- Oczywiście jesteśmy otwarci na reformę, ale wiemy, że za tym stoi poważna i głęboka praca - powiedział, wskazując jednocześnie na konieczność wzięcia pod uwagę porządku prawnego.

Podkreślił, że w relacjach Kościół-państwo istotną rzeczą jest dojście do konsensusu. Dodał, że Kościół jest otwarty na konkretne przekształcenie funduszu, ale nie na jego likwidację.

Zapewnił, że prace nad konsensusem będą odbywać się zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, a nie poza nim.

Kosiniak-Kamysz: Jestem zwolennikiem zamiany Funduszu Kościelnego na odpis podatkowy

Na konferencji obecny był także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, bardzo ważne jest, aby w trudnych czasach prowadzić dialog we wszystkich możliwych obszarach. - W obliczu zagrożeń bezpieczeństwa państwa polskiego, zagrożeń bezpieczeństwa Europy i świata to współdziałanie jest konieczne - wskazywał.

Zwrócił uwagę na kwestie Funduszu Kościelnego, m.in. na zabezpieczenie społeczne, sprawy kultury oraz wydatki związane z działalnością charytatywną oraz różne koncepcje tego, jak powinno wyglądać finansowanie Kościoła.

W tym kontekście wskazał na odpis podatkowy, którego - jak mówił - jest zwolennikiem. - Uważam to za bardzo dobry sposób pokazujący zaangażowanie i wkład, oddający też wielkość pod względem populacji wiernych. Tych krajów, gdzie to zaangażowanie jest większość w Europie - powiedział wicepremier.