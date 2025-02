W środę Watykan zapewnił, że papież Franciszek kontynuuje terapię tlenową, którą rozpoczął w ubiegłych dniach. Wieczorem dodał, że stan duchownego uległ "nieznacznie" się poprawił. "W ciągu ostatnich 24 godzin wykazał dalszą, łagodną poprawę" - podały wówczas służby prasowe Watykanu.

Co istotne w wieczornym komunikacie, stanu Głowy Kościoła nie określono jako "krytycznego", co czyniono we wcześniejszych oświadczeniach. Poinformowano również, że ustąpiły jego problemy z łagodną niewydolnością nerek, którą wykryto u papieża w weekend. Zapewniono, że poprawę stanu jego zdrowia potwierdziły badania krwi.

Papież Franciszek w szpitalu. Watykan "ostrożny" w prognozach

Papież Franciszek od dłuższego czasu zmaga się problemami układu oddechowego. Od 14 lutego przebywa w klinice Gemelli w Rzymie, gdzie zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc.

Jak ustalili lekarze, Franciszek przechodzi skomplikowaną, polimikrobiologiczną infekcję dróg oddechowych, wywołaną przez różne rodzaje wirusów, bakterii oraz grzybów.

W kolejnych dniach Watykan informował, że stan papieża jest "krytyczny, ale stabilny". W swoich komunikatach podawał, że papież przyjmuje Eucharystię, dużo odpoczywa i trochę pracuje w swoim fotelu, do którego jest w stanie dojść samodzielnie. W komunikatach zaznaczano jednak, że prognozy dotyczące jego zdrowia są "ostrożne", ponieważ sytuacja może się zmieniać z dnia na dzień.