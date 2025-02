"Misja: Wręcz pączka do ust i neutralizuj lukier!" - taką nietypową misję mieli w tłusty czwartek do wykonania mundurowi ze Sztabu Generalnego WP. W mediach społecznościowych udostępnili nagranie, jak misję wykonują, a także zachęcili do przyłączenia się do zadania i pochwalenia swoimi wynikami.