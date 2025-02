Z okazji tłustego czwartku lokal Kaiser Patisserie przygotował wyjątkowy deser - złotego pączka z truflami. Cukiernię odwiedziła reporterka Polsat News - Anna Gonia-Kuc, która na własne oczy przekonała się, jak wygląda pączek pokryty jadalnym złotem.

ZOBACZ: Odkryli setki przeterminowanych produktów. Wezwali policję do Biedronki

- Sercem złotego pączka jest aksamitny krem pâtissière, wzbogacony ręcznie robioną pastą z orzechów włoskich z włoskiego Piemontu - który jest bardzo znany z dobrego smaku. Do tego dołożona jest wanilia bourbon z Madagaskaru, która podkreśla subtelny smak i aromat. To co jest najważniejsze to świeża, czarna trufla wzbogacona oliwką truflową - powiedziała Beata Zielińska, dyrektor marketingu Kaiser Patisserie.

Pączek otacza 24-karatowe i jadalne złoto. - Zależało na nam na tym aby pączek był luksusowy, prestiżowy - dodała.

WIDEO: Tłusty czwartek. Cukiernia serwuje pączka z jadalnym złotem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Tłusty czwartek. Rekordowy pączek dubajski

Pokryty złotem pączek został zarejestrowany jako wspólnotowy wzór przemysłowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i kosztuje 100 zł. Wyprodukowano ich tylko 150 w całej Polsce. To jednak nie wszystko. W 11 z nich znalazła się niespodzianka, która z pewnością ucieszy wielu miłośników słodyczy - czekoladowa trufla.

- Wszyscy, którzy ją znajdą w swoim deserze mogą zgłosić się do cukierni, a zostaną przyjęci do wąskiego grona ambasadorów. Będą mogli pomóc stworzeniu unikalnej monoporcji, nazwaniu jej i będą ambasadorami cukierni w mediach społecznościowych - mówi Beata Zielińska.

ZOBACZ: Naukowcy nie mają wątpliwości. Zaczęło się

Złoty pączek z Kaiser Patisserie nie jest jednak rekordzistą jeśli chodzi o ceny. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za pączka dubajskiego z Niewinni Czarodzieje Trzy Zero, czyli lokalu Kuby Wojewódzkiego. Pączki, których wnętrze wnętrze skrywa ciasto kataifi oraz pasta pistacjowa, także pokrywa jadalne złoto. Cena za jeden wynosi 108 zł.