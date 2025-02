Asteroida leci w kierunku Ziemi. Prawdopodobieństwo zderzenia wzrasta

Naukowcy z NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oszacowali, że asteroida nazwana 2024 YR4 ma 1,6 proc. szans na zderzenie z Ziemią. Chociaż prawdopodobieństwo jest nikłe, to regularnie wzrasta. Tuż po odkryciu asteroidy wynosiło 1,2 proc. Część badaczy uważa, że może być to nawet 2 lub 2,3 proc.

Asteroida 2024 YR4. Wzrosło prawdopodobieństwo zderzenia

Asteroida ma rozmiary dużego budynku: od 40 do nieco ponad 90 metrów. "Asteroida tej wielkości uderza w Ziemię średnio co kilka tysięcy lat i może spowodować lokalne poważne zniszczenia" - informowała wcześniej ESA.

Naukowcy uspokajają, że nie jest ona nawet zbliżona do rozmiaru asteroid nazywanych "zabójcami planet". Tego typu skały mają co najmniej wielkość co najmniej kilometra i mogą wyrządzić poważne szkody. Nawet jeśli nie niszczą dużych terenów, to mogą wpłynąć na klimat i doprowadzić do masowego wymierania.

Podobnie było 66 mln lat temu kiedy to 10-kilometrowa asteroida uderzyła w Ziemię i doprowadziła do wyginięcia dinozaurów. Zmieniła także klimat, doprowadzając do warunków porównywalnych do zimy nuklearnej.

Obserwacje NASA

2024 YR4 po raz pierwszy dostrzeżono 27 grudnia i wydano pierwsze ostrzeżenia przed potencjalnym zderzeniem w 2032 roku. Asteroida w najbliższym czasie zniknie z pola widzenia i pojawi się ponownie w 2028 roku.

Obecnie asteroida porusza się po spłaszczonej orbicie wokół Słońca i oddala się od Ziemi niemal po linii prostej. Naukowcy mają nadzieję, że zanim przestanie być widoczna, uda się dokładniej oszacować prawdopodobieństwo zderzenia z Ziemią.

Naukowcy od lat przygotowują się na ewentualne zderzenie asteroidy z Ziemią. We wrześniu 2022 roku wysłano w kosmos sondę NASA, która później uderzyła w asteroidę Dimorphos. Był to test mający sprawdzić możliwości zmiany trajektorii obiektów, które mogłyby zagrozić Ziemi.

