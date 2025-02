Słowa marszałka Sejmu o Sławomirze Mentzenie doczekały się rekacji szefa klubu parlamentarnego Konfederacji. "Rozumiem przedwyborczą panikę, ale ktoś jednak przeszedł o jeden most za daleko" - napisał w sieci Grzegorz Płaczek, zapowiadając wniosek o karę dla Szymona Hołowni. "Ani kroku wstecz w mówieniu prawdy" - odpowiedział lider Polski 2050.

Nie milkną echa kampanijnej wypowiedzi marszałka Sejmu, w której skrytykował swojego rywala.

- Ze Sławomirem Mentzenem będę walczył do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik, pasożyt na tym, co dziś chcemy w Polsce budować - deklarował Szymon Hołownia. Kandydat Polski 2050 na prezydenta RP zarzucił swojemu rywalowi z Konfederacji, że "zmiana jaką oferuje Mentzen jest ręka w rękę z AfD, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich".

Rozumiem przedwyborczą panikę, ale ktoś jednak przeszedł o jeden most za daleko. Składam Wniosek o UKARANIE NAGANĄ marszałka Sejmu Pana @szymon_holownia przez Komisję Etyki Poselskiej za nadużywanie swojego stanowiska, nazywanie innego posła i kandydata na fotel prezydenta RP… pic.twitter.com/Xuh12Wiazl — Grzegorz Płaczek (@placzekgrzegorz) February 27, 2025

Słowa doczekały się reakcji klubu parlamentarnego Konfederacji. "Rozumiem przedwyborczą panikę, ale ktoś jednak przeszedł o jeden most za daleko" - napisał Grzegorz Płaczek w sieci. Dodał też, że rozumie, czym jest spór polityczny i kampanijna walka o głosy wyborców, ale - jego zdaniem - doszło do "przesady".

ZOBACZ: "Pękła mu gumka w majtkach". Polityk Konfederacji odpowiada Szymonowi Hołowni

Szymon Hołownia w tarapatach. Echa wypowiedzi o Sławomirze Mentzenie

Polityk zamieścił skany pisma do posłanki Lewicy, przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej. Parlamentarzysta napisał, że podczas konferencji prasowej marszałka padły "karygodne słowa".

"Wypowiedź ta nie tylko uderza w godność osobistą pana posła Sławomira Mentzena, ale również może stanowić próbę dyskredytacji jego osoby w debacie publicznej poprzez użycie wysoce pejoratywnych i dehumanizujących określeń" - dodał poseł Płaczek.

Wcześniej sprawę kampanijnej wypowiedzi komentował w "Graffiti" europosłanka Konfederacji.

- Panu marszałkowi pękła gumkach w majtkach, nie wytrzymuje presji - oceniła Ewa Zajączkowska-Hernik. Według prawicowej polityk słowa wobec rywala politycznego to "karygodne zachowanie", szczególnie jeśli te padają z ust marszałka Sejmu. Deputowana do Parlamentu Europejskiego broniła także współpracy ze skrajnie prawicową Alternatywą dla Niemiec w Brukseli.

- Ten sojusz jest oparty o współpracę w PE i nic poza tym. Łączą nas te same cele: powstrzymanie Zielonego Ładu i federalizacji UE, a także odrzucenie paktu migracyjnego. Na tym zależy AfD, Konfederacji, Fideszowi i Frontowi Narodowemu - przekonywała.

Wczesnym popołudniem na wniosek Konfederacji odpowiedział marszałek Sejmu.

"Konfederacja Mentzena w panice pozwała mnie do komisji etyki. Więc raz jeszcze, żeby wszyscy dobrze usłyszeli: Tak, zmiana, którą oferuje Mentzen jest robiona ręka w rękę z AfD (patrz: sojusze w Paralamencie Europejskim), czyli gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce Rosji. Tak, ten kto prowadzi kampanię zachwalaną przez propagandę Kremla, ten uprawia polityczne pasożytnictwo na bezpieczeństwie Polski. Ani kroku wstecz w mówieniu prawdy" - napisał w sieci Szymon Hołownia.

"Wniosku i tak nie wycofamy. Miłego gaszenia pożaru benzyną" - replikowała błyskawicznie Konfederacja.

Wybory prezydenckie 2025 rok. Lista kandydatów

Polacy ruszą do urn wyborczych 18 maja. Ewentualna druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Udział w rywalizacji o fotel głowy państwa zadeklarowali:

Artur Bartoszewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Magdalena Biejat (Nowa Lewica),

(Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej),

(Konfederacja Korony Polskiej), Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Sławomir Grzywa (Sami Swoi),

(Sami Swoi), Szymon Hołownia (Polska 2050/PSL),

(Polska 2050/PSL), Dawid Jackiewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie),

(Wolni Republikanie), Dominika Jasińska (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

(Normalny Kraj), Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju),

(Ruch Dobrobytu i Pokoju), Sławomir Mentzen (Konfederacja),

(Konfederacja), Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS),

(kandydat wspierany przez PiS), Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Aldona Skirgiełło (Samoobrona),

(Samoobrona), Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców).

(Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców). Rafał Trzaskowski (KO),

(KO), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy),

(Bezpartyjni Samorządowcy), Adrian Zandberg (Razem)

Wszystko na temat zbliżających się wyborów prezydenckich 2025 znajdziesz TUTAJ - w naszym raporcie specjalnym.