Nie milkną echa kampanijnej wypowiedzi marszałka Sejmu. - Ze Sławomirem Mentzenem będę walczył do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik, pasożyt na tym, co dziś chcemy w Polsce budować - deklarował Szymon Hołownia. Kandydat Polski 2050 na prezydenta RP zarzucił swojemu rywalowi z Konfederacji, że “zmiana jaką oferuje Mentzen jest ręka w rękę z AfD, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich”.



Na te słowa zareagowała w programie "Graffiti" europosłanka Konfederacji.



- Panu marszałkowi pękła gumkach w majtkach, nie wytrzymuje presji - oceniła Ewa Zajączkowska-Hernik. Według prawicowej polityk słowa wobec rywala politycznego to "karygodne zachowanie", szczególnie jeśli te padają z ust marszałka Sejmu. Deputowana do Parlamentu Europejskiego broniła także współpracy ze skrajnie prawicową Alternatywą dla Niemiec w Brukseli.

- Ten sojusz jest oparty o współpracę w PE i nic poza tym. Łączą nas te same cele: powstrzymanie Zielonego Ładu i federalizacji UE, a także odrzucenie paktu migracyjnego. Na tym zależy AfD, Konfederacji, Fideszowi i Frontowi Narodowemu - przekonywała.

Wybory prezydenckie 2025. Ewa Zajączkowska-Hernik o "fenomenie" Konfederacji

Ewa Zajączkowska-Hernik skomentowała również rosnące poparcie Sławomira Mentzena w prezydenckich sondażach.

- Fenomenem Konfederacji jest to, że pozyskujemy wyborców ze wszystkich stron. Pozyskujemy wyborców Trzeciej Drogi, co widać po desperackim zachowaniu Szymona Hołowni. Pozyskujemy wyborców PiS, którzy są zmęczeni ich kłamstwami i tym, że nie ponieśli odpowiedzialności za osiem lat swoich rządów (...) i są zmęczeni rządami Donalda Tuska, nic się nie zmieniło (...) Ludzie szukają alternatywy - mówiła w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Podczas wywiadu pojawił się także temat rozliczeń władzy PiS. Dziś w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zeznawać będzie Mateusz Morawiecki w śledztwie w sprawie organizacji wyborów kopertowych w 2020 roku.

- To będzie oczywiście wykorzystywane do teatru politycznego (...), natomiast były premier powinien byc rozliczony za pandemię i powołany wtedy "fundusz covidowy" wyprowadzony poza budżet (...). Morawiecki powinien odpowiedzieć za kontrakty z Pfizerem, za wylewane szczepionki - mówiła Ewa Zajączkowska-Hernik.

- Postępowanie ówczesnego premiera uderzało w podstawowe prawa obywatelskie (...) Polakom odebrano możliwość wejścia na cmentarz, gdy politycy PiS swobodnie mogli odwiedzać swoich zmarłych (...). Ludzie byli zamykani w domach, firmy zostały zamykane (...). Pandemia nie została rozliczona - dodała polityk.