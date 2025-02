Dodatkowe 500 zł dla seniorów to wsparcie finansowe skierowane do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem tego świadczenia jest poprawa sytuacji materialnej najstarszych i najbardziej potrzebujących obywateli. W 2024 roku zmienił się zakres osób uprawnionych do otrzymania tego dodatku. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze?