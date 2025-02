Media społecznościowe oferują szeroki dostęp do informacji i umożliwiają kontakt z innymi osobami, jednak ich nadmierne używanie może prowadzić do negatywnych skutków, w tym uzależnienia od ciągłego sprawdzania nowych treści. Świadome zarządzanie czasem spędzanym w internecie może pomóc w utrzymaniu równowagi między aktywnością online a codziennym życiem.

Media społecznościowe a stan psychiczny

W badaniu opublikowanym w Journal of Experimental Psychology: General zespół pod kierownictwem profesor Amori Mikami przeanalizował, jak stopniowa rezygnacja z mediów społecznościowych oraz ich bardziej świadome użytkowanie wpływa na zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Uczestnicy, którzy ograniczyli korzystanie z tych platform do 30 minut dziennie (otrzymując powiadomienia o czasie spędzonym w sieci), odczuli zmniejszenie objawów lęku, depresji, samotności oraz tzw. "FOMO" (strachu przed przegapieniem czegoś). Co ciekawe, nawet osoby, które wcześniej stosowały podobne ograniczenia, zauważyły poprawę samopoczucia.

Pixabay Jeden prosty trik w telefonie działa jak antydepresant

Profesor Mikami podkreśla, że kluczem do lepszego zdrowia psychicznego nie jest całkowita rezygnacja z platform, lecz świadome zarządzanie czasem online i kontrolowanie interakcji. Takie podejście pomaga ograniczyć negatywne emocje oraz zwiększa ogólne poczucie zadowolenia z życia.

Inne badania, ten sam wynik

Wyniki zespołu prof. Mikami zostały potwierdzone w innym, niezależnym badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Iowa State University. W eksperymencie trwającym dwa tygodnie studenci, którzy świadomie ograniczyli korzystanie z mediów społecznościowych do 30 minut dziennie, również odnotowali znaczną poprawę w zakresie zdrowia psychicznego.

ZOBACZ: Duże zmiany w psychice seniorów. Ekspert tłumaczy, co się dzieje na starość w mózgu

Wyniki te potwierdzają, że nawet niewielkie zmiany w codziennych nawykach związanych z internetem mogą przynieść wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego.

Zdrowe nawyki korzystania z sieci

Eksperci wskazują kilka strategii, które mogą wspierać świadome korzystanie z mediów społecznościowych. Jedną z nich jest ustawienie dziennego limitu czasu spędzanego w sieci, co można zrobić za pomocą funkcji dostępnych w większości smartfonów. Pomocne może być również wyłączenie powiadomień, które mogą rozpraszać i zwiększać poziom stresu.

ZOBACZ: Ciągły stres może oszukiwać twój mózg. Badania pokazują wpływ na słuch

Zaleca się także zastąpienie czasu spędzanego online innymi aktywnościami sprzyjającymi dobremu samopoczuciu, takimi jak spacery, spotkania towarzyskie czy czytanie książek. Badania sugerują, że bardziej świadome korzystanie z internetu, np. poprzez angażowanie się w wartościowe rozmowy i interakcje, może przynieść większe korzyści niż bierne przeglądanie treści.

red. / polsatnews.pl