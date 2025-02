Stres to niestety niemal nieodłączny towarzysz wielu z nas. Przeciążony nim organizm reaguje w różnorodny sposób, co utrudnia codzienne funkcjonowanie. Konsekwencje, takie jak bezsenność czy przemęczenie, są szeroko znane. Zaskakujące mogą jednak badania mówiące o tym, jak stres wpływa na postrzeganie otaczającego świata.

Około 81 proc. Polaków stresuje się przynajmniej kilka razy w miesiącu, a niemal jedną trzecią to smutne doświadczenie dotyka codziennie - wynika z raportu firmy Zentiva. To zresztą globalny problem. Dane Światowej Organizacji Zdrowia mówią o zaburzeniach psychicznych, które dotyczą 15 proc. dorosłych w wieku produkcyjnym. Naukowcy odkryli także inne, równie poważne konsekwencje.

Stres a słuch. Alarmujące ustalenia naukowców

Narażenie na ciągły stres wpływa na sposób, w jaki mózg przetwarza dźwięki - poinformowali badacze z izraelskiego Uniwersytetu Ben Guriona. Wnioski te, opublikowane w "PLOS Biology", sugerują, że przeciążenie stresem wpływa na naszą większą wrażliwość na różnorodne bodźce.

Badania przeprowadzono na myszach. Zwierzęta przez 30 minut dziennie były zamknięte w małej przestrzeni. Po tygodniu sprawdzono, jak reagują na dźwięki. Okazało się, że zdolność słyszenia nie ulegała zmianie na poziomie pnia mózgu, ale w korze słuchowej odnotowano zwiększoną spontaniczną aktywność neuronalną. Komórki wyrażające somatostatynę były bardziej aktywne, reagując na dźwięki, podczas gdy neurony wyrażające parwalbuminę oraz neurony piramidowe wykazywały odwrotną reakcję.

Jaki był tego efekt? Testy behawioralne wykazały, że myszy klasyfikowały dźwięki głośne jako ciche, co oznacza, że upośledziła się ich percepcja głośności. Izraelscy naukowcy przekazali, że "odkrycia te dostarczają wglądu w możliwy mechanizm, za pomocą którego powtarzający się stres zmienia przetwarzanie bodźców zmysłowych i zachowanie". Z ich punktu widzenia podważa to pogląd, że rezultaty zdenerwowania dotyczą głównie bodźców emocjonalnych.

Ze stresem można sobie poradzić

Serwis pacjent.gov.pl przypomina, że reakcje stresowe występują, gdy mierzymy się z trudnymi przeżyciami. To może być ciężkie doświadczenie w życiu prywatnym, złość, strach czy przepracowanie. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z przewlekłym problemem? Wskazują na to różne symptomy. Do fizycznych objawów należą między innymi:

napięcia mięśniowe,

zmęczenie,

bóle i infekcje,

otyłość,

cukrzyca,

problemy z układem pokarmowym i układem krążenia.

Emocjonalne oznaki stresu to na przykład:

rozdrażnienie,

problemy z koncentracją,

pogorszenie pamięci,

zaburzenia lękowe,

dysfunkcje poznawcze.

Aby załagodzić objawy, warto zastosować techniki uspokajające, spowolnienie oddechu oraz ćwiczenia uwalniające napięcie.

red. / polsatnews.pl