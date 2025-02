Jeśli stanowczo odmówimy wysłania wojsk do Ukrainy, nikt nie będzie traktował nas poważnie - ocenił w programie "Debata Gozdyry" gen. Roman Polko. - Nie każmy polskim żołnierzom podkulać ogona pod siebie jak tchórz - podkreślił wojskowy. Wypowiedź byłego szefa BBN wywołała poruszenie w studiu Polsat News.

Jednym z tematów wtorkowego programu "Debata Gozdyry" była kwestia wysłania polskich wojsk do Ukrainy, którą jednoznacznie wykluczył ostatnio premier Donald Tusk.

- Jeśli mówimy "stanowcze nie", to po pierwsze nikt nas nie będzie traktował poważnie w tej dyskusji, po drugie, nawet nie znamy formatu tej misji, a już mówimy nie - skomentował gen. Roman Polko.

Jak argumentował, postawa Polski w tej sprawie może wpłynąć na decyzje innych państw.

- Niemcy czy Włosi nie będą uczestniczyli w misji, jeśli zobaczą, że kraj, który aspiruje do miana lidera na północno-wschodniej flance NATO wyklucza jakąkolwiek obecność wojsk - podkreślił.

Polska powinna wysłać wojska do Ukrainy? Spór w programie Polsat News

Zdaniem generała polski wkład w logistykę, to za mało. - Nikt nas nie będzie rozliczał z historii, tylko tego, co budujemy na przyszłość. W polskim interesie narodowym jest to, żeby ta misja europejska, czy międzynarodowa była skuteczna - podkreślił.

- Poznajmy przede wszystkim format tej misji. (...) On w pierwszej kolejności będzie się sprowadzał do kwestii logistycznych. A nie każmy polskim żołnierzom podkulać ogon pod siebie jak tchórz - dodał.

Jak dodał, "jeśli nie będziemy w Ukrainie, to może stać się tak, że Rosja przyjdzie do nas".

- Niestety nie zgadzam się dość fundamentalnie z panem generałem, ponieważ gen. Polko miesza w swojej wypowiedzi dwie sprawy. Czym innym jest to, żeby Polska miała wydzielone siły do ewentualnego wsparcia, a czym innym jest to, żeby polski żołnierz stał na pierwszej linii - skomentował jego słowa Jerzy Marek Nowakowski.

- Ale ja nic nie mówiłem o tym, by polski żołnierz stał na pierwszej linii. Proszę słuchać ze zrozumieniem - odpowiedział mu gen. Polko. Jak podkreślił, chodziło mu o to, by polscy żołnierze pilnowali porozumień pokojowych w Ukrainie.

- Polacy nie powinni być na linii łączącej wojska rosyjskie i Ukraińskie, bo to będzie fantastyczny materiał dla rosyjskich prowokacji. Nie powinniśmy narażać się na napięcia, które bardzo łatwo przeniesie się na naszą granicę - ocenił Nowakowski.

Artykuł jest aktualizowany.

