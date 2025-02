"Nie" dla wysłania wojska na Ukrainę. "My swoje zrobiliśmy"

- My swoje zrobiliśmy. Pomagamy nadal Ukrainie, wspieramy ją dyplomatycznie, ale nie ma mowy o tym, by wysyłać polskich żołnierzy na niepewny teren - powiedział w "Graffiti" europoseł PO Borys Budka. Zdaniem polityka Warszawa w dostateczny sposób angażuje się we wniesienie pokoju na Ukrainie.