Donald Trump zaproszony do Polski. Padła możliwa data

Oficjalne zaproszenie na szczyt Inicjatywy Trójmorza w Warszawie 28 kwietnia zostało skierowane do Białego Domu - powiedział w programie "Graffiti" Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Minister podkreślił jednak, że nie jest to jedyny termin omawiany ze stroną amerykańską.

Wojciech Kolarski przekazał, że Andrzej Duda po raz pierwszy zaprosił Donalda Trumpa do Polski w czasie rozmowy telefonicznej 11 listopada. Wówczas prezydent elekt zadzwonił do Warszawy z życzeniami z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

Podczas wizyty w Waszyngtonie prezydent Duda ponownie zaprosił Trumpa do Warszawy na szczyt Inicjatywy Trójmorza, czyli 13 państw tworzących platformę współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Spotkanie odbędzie się w stolicy 28 kwietnia.

Donald Trump w Polsce przed wyborami? "To będzie ważna wizyta"

- Oficjalne zaproszenie zostało skierowane do Białego Domu. To jest jedna z możliwości omawianych ze stroną amerykańską. Nie jest to jedyna - mówił Wojciech Kolarski.

ZOBACZ: Donald Trump powitał Andrzeja Dudę. "Jest moim wielkim przyjacielem"

- Prezydent Trump powiedział, że dziękuje za zaproszenie, bardzo się cieszy i chce być w Polsce - dodał.

Prowadzący program "Graffiti" Marcin Fijołek zwrócił uwagę, że wizyta ta odbyłaby się jeszcze przed zakończeniem kadencji prezydenta Dudy (kadencja oficjalnie kończy się w sierpniu; I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja - red.). - Jestem przekonany, że czeka nas wizyta prezydenta Trumpa w Polsce i to będzie ważna wizyta - podkreślił.

WIDEO: Donald Trump w Polsce. Jest możliwa data

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

W poniedziałek rano prezydent Andrzej Duda wraz z delegacją wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem.

- Znakomite spotkanie, znakomita wizyta, nagła wizyta. Rozmowa była bardzo konkretna, bardzo ważna - powiedział Wojciech Kolarski.

ZOBACZ: Wraca temat Fort Trump. Prezydent Andrzej Duda: Głęboko wierzę, że powstanie

Po spotkaniu prezydent Polski wziął udział w konferencji konserwatystów w National Harbor w stanie Maryland. - Świetne spotkanie z prezydentem, a potem znakomite słowa ze strony prezydenta Trumpa o prezydencie Dudzie i o Polsce do uczestników konferencji CPAC, czyli największej konserwatywnej konferencji w Ameryce, transmitowanej do milionów domów w Ameryce - mówił Kolarski.

Współpracownik prezydenta podkreślił, jak ważny był "przekaz docelowy o pozycji Polski, pozycji prezydenta Andrzeja Dudy, jak ważną rolę odgrywa w polityce zagranicznej USA i jak ważnym jest liderem w Europie".