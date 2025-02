Pogrzeb Mariana Turskiego. "Każde jego słowo brzmiało jak dzwon"

- Żegnamy dzisiaj Mariana Turskiego, wyjątkowego człowieka, świadka historii, rzecznika porozumienia polsko-żydowskiego, honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy, ale przede wszystkim żegnamy naszego przyjaciela, wybitny autorytet - mówił podczas ostatniego pożegnania Rafał Trzaskowski.

Ocenił, że "świat dzisiaj niepewny, a autorytety liche".

- Tak bardzo nam trzeba autorytetów prawdziwych, nienachalnych. Pan profesor był nieśmiały, mówił cicho i powoli, ale każde słowo miało siłę nieprawdopodobną, każde słowo brzmiało jak dzwon. I zawsze będziemy o tym pamiętać - podkreślił prezydent Warszawy, dodając że to dzięki wysiłkom Turskiego powstało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Pogrzeb Mariana Turskiego. "Był bardzo obecny w naszym życiu"

Trzaskowski przekonywał, że śmierć Mariana Turskiego jest "niepowetowaną stratą". - Opuścił nas jeden z ostatnich świadków Zagłady. Będziemy pamiętali zawsze jego mądrość, gotowość na dialog, jego podejście do życia - mówił prezydent Warszawy.

Podczas uroczystości głos zabrała również wnuczka zmarłego, Klaudia Siczek. - Pomimo że z moim bratem mieszkaliśmy ocean od mojego dziadziusia, był bardzo obecny w naszym życiu. Kiedy wiedział, że czymś można sprawić komuś przyjemność, to zrobiłby wszystko, żeby to zrobić - opowiadała.

- Mam niesamowite szczęście, że Marian Turski to mój dziadziuś - podkreślała.

Po przemówieniach, kondukt żałobny odprowadził doczesne szczątki zmarłego na miejsce pochówku. Na godz. 15:00 przewidziano kontynuację ostatniego pożegnania Turskiego, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie odbyć ma się spotkanie wspomnieniowe. Połączone zostanie z pokazem przedpremierowym filmu dokumentalnego "11. Nie bądź obojętny" Andrzeja Wolfa.

Kim był Marian Turski?

Marian Turski (Mosze Turbowicz) urodził się 26 czerwca 1926 r. w Druskienikach (wówczas woj. białostockie). Polski dziennikarz, historyk i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia od 1940 r. przebywał na terenie łódzkiego getta. Cztery lata później został wywieziony do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W czasie ewakuacji przeżył tzw. marsz śmierci.

Po II wojnie światowej wstąpił do PPR, a następnie do PZPR. Pracował m.in. w "Sztandarze Młodych", "Polityce" i "Trybunie Dolnośląskiej". W 1965 r. uczestniczył w zorganizowanym przez Martina Luther Kinga marszu z Selmy do Montgomery, mającym być wyrazem sprzeciwu wobec segregacji rasowej.

Przez całe swoje życie chętnie dzielił się swoim doświadczeniem z czasów okupacji, wskazując na tragedię, do której prowadzą rządy totalitarne. Podczas przemówienia na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau wypowiedział słowa przestrogi, cytowane przez media na całym świecie: "Auschwitz nie spadło z nieba". Turski przekonywał, że do Holokaustu doprowadził wieloletni proces polityczno-społeczny, lekceważenie i dyskryminowanie mniejszości.

- Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza prawa już istniejące. Nie bądźcie obojętni, bo jak nie, to się nie obejrzycie i jakieś Auschwitz na was spadnie z nieba - mówił. Marian Turski zmarł 18 lutego w Warszawie. Miał 98 lat.