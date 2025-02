Marian Turski zmarł we wtorek w wieku 98 lat. O jego śmierci poinformowała "Polityka", której przez wiele lat był redaktorem.

"Marian Turski dawał osobiste świadectwo młodym pokoleniom, aby nigdy więcej nie powtórzyła się tragedia Zagłady" - przypomniał Andrzej Duda, żegnając cenionego historyka.

"Konsekwentnie mówił o potrzebie kształtowania wrażliwości na zło. Cześć Jego pamięci!" - dodał prezydent.

Donald Tusk przypomniał z kolei wielkie sentencje, które głosił Marian Turski: "Nie bądź obojętny. Te słowa stały się dla nas mottem. XI Przykazaniem na te trudne czasy. Cześć Jego pamięci".

Śmierć Mariana Turskiego skomentowało także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We wpisie napisano, że odejście "świadka historii i jednego z ocalałych z Auschwitz przyjęło z wielkim smutkiem".

"Pan Marian był cenionym nauczycielem i publicystą, który przez całe życie przekazywał prawdę o dramacie Holokaustu, walcząc o pamięć o ofiarach i edukację przyszłych pokoleń" - dodano.

"Jego praca i zaangażowanie w przypominanie o tragicznych wydarzeniach XX wieku na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Żegnamy osobowość, która w prostych słowach mówiła o najważniejszych wartościach, którymi powinien kierować się człowiek. Cześć jego pamięci" - zakończono we wpisie.

Marian Turski nie żyje. "Cześć Jego pamięci!"

Turskiego pożegnał także Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przypomniał, że historyk "przeżył piekło obozu koncentracyjnego i przez całe późniejsze życie zrobił wiele, żeby podobne piekło nigdy więcej się już nie wydarzyło".

Złożył także obietnicę nawiązując do słów Mariana Turskiego. "Przypominał, żeby nie być obojętnym. Nie będziemy. Obiecuję to Panu".

Działalność Mariana Turskiego we wpisie wspominał także Adam Bodnar. "Całe swoje życie poświęcił walce o pamięć i ludzką godność. Przestrzegał nas przed obojętnością, bagatelizowaniem przejawów antysemityzmu, ksenofobii i pogardy dla inności" - napisał.

"Uczył, że historia nie jest tylko przeszłością - jest zobowiązaniem, by budować świat oparty na dialogu, empatii i wzajemnym szacunku. Dzięki jego zaangażowaniu lepiej rozumiemy, jak cenny jest pokój i jak łatwo można go utracić. Jego nauka pozostaje. Jego dziedzictwo zobowiązuje. Teraz nasza kolej, by nie być obojętnymi" - dodał Bodnar.

Świat żegna Mariana Turskiego. Słowa żalu płyną zza zagranicy

O śmierci Pana Turskiego napisała także Roberta Metsola. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego zaznaczyła, że "świat stracił człowieka, który przeżył horror i zło obozów koncentracyjnych". Zaapelowała, by "historia ocalałego z Holokaustu Mariana Turskiego przetrwała".

Marian Turski (Mosze Turbowicz) urodził się 26 czerwca 1926 r. w Druskienikach (wówczas woj. białostockie). Polski dziennikarz, historyk i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia od 1940 r. przebywał na terenie łódzkiego getta. Cztery lata później został wywieziony do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W czasie ewakuacji przeżył tzw. marsz śmierci.

Przez całe swoje życie chętnie dzielił się swoim doświadczeniem z czasów okupacji, wskazując na tragedię, do której prowadzą rządy totalitarne. Podczas przemówienia na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau wypowiedział słowa przestrogi, cytowane przez media na całym świecie: "Auschwitz nie spadło z nieba". Turski przekonywał, że do Holokaustu doprowadził wieloletni proces polityczno-społeczny, lekceważenie i dyskryminowanie mniejszości.

