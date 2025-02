Premier komentuje wizytę prezydenta. "Proszę wszystkich o docenienie"

Donald Tusk odniósł się do wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. "Proszę wszystkich o docenienie i uszanowanie" - napisał w mediach społecznościowych, wskazując na konieczność współpracy organów państwa w kwestiach bezpieczeństwa.

Donald Tusk opublikował wpis, w którym zaapelował o uznanie wartości wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. "Proszę wszystkich o docenienie i uszanowanie wysiłków każdego, kto podejmuje je na rzecz bezpieczeństwa Polski" - napisał.

Premier wskazał, że niezależnie od różnic dzielących obozy polityczne, z których się wywodzą, "rząd i prezydent muszą w tej sprawie działać razem".

W szczerość intencji Tuska najwyraźniej nie uwierzyła część przedstawicieli partii opozycyjnych. Monika Pawłowska z PiS przypomniała fragment utworu Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś...", który cztery lata temu szef polskiego rządu cytował, dedykując go Jarosławowi Kaczyńskiemu i Andrzejowi Dudzie.

"Spokojnie, uspokajam. Tutaj przemówiła inna strona Donalda Tuska, czyli ta co chce się solidaryzować. Wieczorem, najpóźniej jutro pan Donald wróci do ustawień fabrycznych" - ironizował Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Andrzej Duda w drodze do Waszyngtonu. Spotka się z Donaldem Trumpem

W godzinach wieczornych czasu polskiego Andrzej Duda spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News wynika, że wraz z prezydentem do stolicy USA lecą szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek, minister z KPRP Wojciech Kolarski oraz zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej i podsekretarz stanu Nikodem Rachoń.

Rozmowy przywódców dotyczyć mają m.in. wojny w Ukrainie. Po stronie amerykańskiej, oprócz Trumpa, stawić się mają szefowa sztabu Susie Wiles, Vince Haley (dyrektor rady Polityki Wewnętrznej Stanów Zjednoczonych), a także doradca ds. bezpieczeństwa Mike Waltz.

Do spotkania Dudy i Trumpa ma dojść przy okazji konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC, która odbywa się pod Waszyngtonem. W sobotę przemówienie ma na niej wygłosić prezydent Stanów Zjednoczonych.

Rozmowa Sikorski-Rubio przed przyjazdem Dudy

W piątek Radosław Sikorski spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio w siedzibie Departamentu Stanu w Waszyngtonie. - Odniosłem wrażenie, że USA zależy na trwałym pokoju - powiedział po rozmowie z przedstawicielem amerykańskiej administracji szef polskiego MSZ.

- Zaplanowaliśmy kolejne fora współpracy. Co do tematyki, to były: oczywiście bieżące sprawy wojny i pokoju w Europie, ale także współpraca w odległych krajach, jak Korea Północna, Kuba, Iran - powiedział minister spraw zagranicznych.

Szef MSZ odniósł się do sprawy obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. - Nieraz podkreśliłem, co jest elementem naszej zgody narodowej, że amerykańscy żołnierze są w Polsce mile widziani co najmniej w takich ilościach jak obecnie i jak najdłużej - przekazał polityk.