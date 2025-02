Ponad połowa Polaków jest przeciwna dalszemu przekazywaniu Ukrainie przez Polskę broni do walki z rosyjskim okupantem - wynika z nowego sondażu. Według pracowni Opinia24 najwięcej przeciwników tego pomysłu stanowi grupa osób deklarujących się jako wyborcy Konfederacji. Tymczasem Unia Europejska przygotowuje ogromny pakiet wsparcia dla Ukrainy.

53 proc. Polaków uważa, że Polska nie powinna przekazywać Ukrainie więcej broni do walki z Rosją - wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24 na zlecenie Radia Zet. Zdecydowani przeciwnicy dozbrajania okupowanego kraju stanowią 27 proc. tej grupy, na odpowiedź "raczej nie" postawiło 26 proc. pytanych.

Za dalszym wsparciem wojskowym Kijowa opowiedziało się 29 proc. respondentów (zdecydowanie - 9 proc., raczej tak - 20 proc.). 17 proc. ankietowanych nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi.

Wojna w Ukrainie: Czy Polska powinna przekazywać broni?

Największą grupę przeciwników przekazywania broni Ukraińcom stanowią wyborcy Konfederacji (85 proc.). Zaledwie 13 proc. osób deklarujących popieranie partii chce kontynuować wsparcie. Wśród wyborców PiS 54 proc. pytanych stwierdziło, że Polska nie powinna dozbrajać Kijowa - przeciwne zdanie wyraziło 34 proc.

Bardzo podzielone są osoby głosujące na Koalicję Obywatelską. Dokładnie taki sam procent z nich poparł pomysł jak i wyraził wobec niego sprzeciw - obie grupy stanowią po 40 proc.

Najwięcej przeciwników dozbrajania Ukrainy wśród wyborców Mentzena

Podczas badania zapytano również o poparcie dla poszczególnych kandydatów na prezydenta Polski. Najwięcej osób aprobujących przekazywanie broni Ukrainie odnajdziemy wśród zwolenników Rafała Trzaskowskiego (38 proc.). Nieco mniej stanowią osoby deklarujące oddanie głosu na Karola Nawrockiego (37 proc.).

35 proc. osób chcących zagłosować na Szymona Hołownię chciałoby, by Polska kontynuowała dozbrajanie Kijowa. Pomysł podoba się też 15 proc. wyborców Sławomira Mentzena.

Wśród przeciwników wsparcia w postaci sprzętu wojskowego dominują wyborcy przedstawiciela Konfederacji (83 proc.). Sprzeciwia się też ponad połowa sympatyków Karola Nawrockiego (52 proc.). Pomysłu nie wspiera też 42 proc. wyborców Rafała Trzaskowskiego i 40 proc. Szymona Hołowni.

Badanie zrealizowano na próbie 1000 pełnoletnich Polaków w dniach 23-29 stycznia.

Media: Unia Europejska przygotowuje ogromny pakiet wsparcia dla Ukrainy

W środę Politico donosiło o planach organizacji przez UE pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości co najmniej 6 mld euro. Dwóch anonimowych dyplomatów, na których powołuje się medium, twierdzi że wskazana suma to jedynie punkt wyjścia. Kwota wsparcia może bowiem zwiększyć się nawet do 10 mld. W ramach pakietu Ukraina otrzymałaby m.in. około 1,5 mln pocisków artyleryjskich czy systemy obrony powietrznej.

Jeśli plan zostanie zrealizowany, będzie to jeden z największych pakietów pomocowych przekazanych Ukrainie przez Unię Europejską od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na ten kraj. Politico przewiduje, że może on zostać zapowiedziany jeszcze przed wizytą europejskich komisarzy w Kijowie, planowaną na 24 lutego - w rocznicę wybuchu.

Z informacji przekazanych przez dyplomatów wynika, że kraje członkowskie UE będą mogły wesprzeć pakiet sprzętem wojskowym lub w bezpośredni sposób, przekazując środki finansowe. - Ich wkład finansowy będzie proporcjonalny do dochodu narodowego brutto - wskazał jeden z rozmówców medium.