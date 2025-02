Bolesna niespodzianka dla seniorów. Te osoby nie zobaczą ani złotówki z trzynastej emerytury

Trzynasta emerytura to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane emerytom i rencistom. Jej wysokość odpowiada najniższej emeryturze, która w marcu 2025 roku zostanie zwaloryzowana o 5,5 proc. Oznacza to, że kwota trzynastej emerytury wzrośnie proporcjonalnie do podwyżki najniższych świadczeń. Jest ona wypłacana w kwietniu każdemu, kto do 31 marca danego roku nabył prawo do emerytury lub renty.

Pixabay Jakie wymagania trzeba spełnić, aby dostać trzynastą emeryturę?

Warto pamiętać, że od trzynastej emerytury potrącane są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Osoby, które złożą wniosek EPD-21, mogą jednak uniknąć potrącania zaliczki, jeśli ich roczne świadczenia nie przekraczają 30 000 zł.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Jak podaje Onet, pierwszą wykluczoną grupą są sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Wynika to z faktu, że ich świadczenia są regulowane odrębnymi ustawami.

Podobnie jest w przypadku osób pobierających emeryturę olimpijską - specjalne świadczenie przyznawane medalistom olimpijskim. Otrzymują oni wsparcie finansowe na mocy odrębnych przepisów, dlatego nie kwalifikują się do trzynastej emerytury.

ZOBACZ: Sanatorium z NFZ. Pobyt może sporo kosztować, jeśli zdecydujesz się na ten krok

Ostatnią grupą są osoby, które na dzień 31 marca 2025 roku mają zawieszone prawo do świadczenia. Dotyczy to głównie wcześniejszych emerytów, którzy przekroczyli limit dodatkowych dochodów.

Limity dochodów dla pracujących rencistów i młodszych emerytów

Aby otrzymać trzynastą emeryturę, pracujący renciści oraz młodsi emeryci muszą przestrzegać określonych limitów dochodów. Miesięczny przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5 713,20 zł brutto w 2025 roku). Przekroczenie tego limitu, ale nieprzekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, skutkuje zmniejszeniem świadczenia.

ZOBACZ: Skarbówka zwróci pieniądze emerytom. Wiemy, kto dostanie zwrot i w jakiej kwocie

Maksymalna kwota zmniejszenia jest ustalana corocznie i obowiązuje do kolejnej waloryzacji. Jeżeli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Co to jest maksymalna kwota zmniejszenia?

Maksymalna kwota zmniejszenia to najwyższa suma, o jaką może zostać obniżone świadczenie emerytalne lub rentowe w przypadku przekroczenia określonych limitów dochodów. Jej wysokość jest ustalana corocznie i zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

W przypadku przekroczenia 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie 130 proc., świadczenie zostanie pomniejszone, jednak nie więcej niż o ustaloną maksymalną kwotę zmniejszenia. W 2025 roku, od 1 marca, wyniosą one:

939,61 zł w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł w przypadku świadczeń rentowych z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł w przypadku rent rodzinnych.

red. / polsatnews.pl