Wyjazd do sanatorium to dla wielu osób szansa na regenerację i odpoczynek. Korzystając z tego świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), warto pamiętać, że nie wszystkie koszty są pokrywane ze środków publicznych. Część wydatków trzeba sfinansować samodzielnie, co może być sporym zaskoczeniem dla kuracjuszy.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w 2021 roku sanatoria w Polsce przyjęły 599,9 tys. kuracjuszy. W 2023 roku liczba ta wzrosła do 903,8 tys. Zdecydowana większość korzysta z refundowanego pobytu w ramach systemu publicznego - w 2022 roku było to 90,5 proc., podaje Ministerstwo Zdrowia.

Sanatoria. Nie za wszystko płaci NFZ

Mimo że NFZ refunduje część kosztów związanych z pobytem w sanatorium, nie pokrywa całości wydatków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz uiszcza opłaty związane z leczeniem, czyli zalecone zabiegi rehabilitacyjne i medyczne.

Pokrywa też koszty zakwaterowania i wyżywienia, ale tylko częściowo. Dopłaty zmieniają się w zależności od sezonu rozliczeniowego (wydatki są inne od 1 października do 30 kwietnia niż od 1 maja do 30 września) oraz standardu pokoju. Nie są to jednak duże kwoty - wahają się od 10,60 zł do 40,90 zł.

Jeśli planujesz wyjazd z osobą towarzyszącą (opiekunem), musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami. NFZ bowiem nie finansuje pobytu osób niebędących pacjentami, co oznacza, że za towarzysza trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Kiedy trzeba się liczyć z koniecznością zwrotu opłat NFZ?

Pobyt w sanatorium wiąże się z określonymi zasadami, a ich naruszenie może skutkować obowiązkiem zwrotu części kosztów. Przedwczesne opuszczenie ośrodka może oznaczać konieczność pokrycia wydatków poniesionych przez NFZ, chyba że wcześniejszy wyjazd wynika ze wskazań medycznych, np. pogorszenia stanu zdrowia.

Koszt leczenia w sanatorium jest w pełni pokrywany przez NFZ, pod warunkiem, że pacjent odbędzie cały zaplanowany turnus. Przerwanie pobytu ze względu na święta lub uroczystość rodzinną wiąże się z obowiązkiem zwrotu kosztów.

Nie prawo, lecz wewnętrzne regulacje

Choć przepisy dotyczące finansowania leczenia w sanatoriach wynikają z regulacji NFZ, szczegółowe zasady związane z dodatkowymi opłatami ustalają same placówki.

Dotyczy to m.in. kosztów pobytu osób towarzyszących oraz opłat za dodatkowe usługi. Warto skontaktować się bezpośrednio z wybranym ośrodkiem, aby uniknąć niespodziewanych wydatków.

