Kolejne podejście Waszyngtonu. Przekazano Ukrainie nową wersję umowy

Według rozmówców Axios w ostatnich dniach ponownie ruszyły negocjacje w sprawie wspólnych inwestycji w ukraińskie złoża mineralne między stroną ukraińską a amerykańską. Stany Zjednoczone przedstawiły Ukrainie zaktualizowany projekt porozumienia, który uwzględnia ponoć część wcześniejszych obaw Kijowa.

Niektóre punkty umowy, które wcześniej wzbudziły zaniepokojenie Ukraińców, zostały usunięte - wskazują źródła portalu. Chodzi w szczególności o zapis, że dokument podlega jurysdykcji sądu w Nowym Jorku. Ponadto Ukraińcy byli rozczarowani, że pierwotny projekt nie zawierał gwarancji bezpieczeństwa.

Wraca kwestia ukraińskich minerałów. Waszyngton i Kijów wróciły do negocjacji

- W najnowszym projekcie widać znaczną poprawę i jest on zgodny z ukraińskim prawem - przekazał Axios jeden z anonimowych rozmówców, zaznajomionych ze sprawą. To samo źródło ujawniło, że kilku doradców prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego namawiało go do podpisania zaktualizowanej propozycji, aby uniknąć dalszej konfrontacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem i pozwolić mu uzasadnić w ten sposób dalszą pomoc dla Ukrainy.

- To są negocjacje. A w negocjacjach zgadzasz się. Ukraina chce negocjować w sprawie minerałów, więc o tym rozmawiamy – powiedział anonimowy urzędnik Białego Domu w rozmowie z Axios.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump chce dostępu do ukraińskich metali ziem rzadkich

Z medialnych doniesień wynika, że administracja Trumpa początkowo zaoferowała Ukrainie przekazanie Stanom Zjednoczonym 50 proc. własności krajowych metali ziem rzadkich, ale prezydent Zełenski odmówił. Doprowadziło to ostatnich ostrych wypowiedzi Trumpa pod adresem ukraińskiego przywódcy, którego nazwał m.in. "dyktatorem".

Później jednak Zełenski - po spotkaniu ze specjalnym przedstawicielem Trumpa ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem - powtórzył swoją gotowość do "silnego, naprawdę użytecznego porozumienia z prezydentem Stanów Zjednoczonych w sprawie inwestycji i bezpieczeństwa".

