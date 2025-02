W "Gościu Wydarzeń" Adam Eberhardt mówił o napięciach na linii Donald Trump - Wołodymyr Zełenski oraz znaczeniu Europy w ewentualnych rozmowach pokojowych.

- Jeżeli dobrze odczytuję sytuację, to widać trolling po adresem prezydenta Zełenskiego, gdzie właściwie Trump czy Musk tak naprawdę powielają rosyjskie tezy - wskazał ekspert Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Odniósł się oświadczeń prezydenta USA, w których Trump stwierdził między innymi, że Zełenski jest "dyktatorem" i ma czteroprocentowe poparcie w Ukrainie.

"Trolling Zełenskiego". Ekspert o strategii Trumpa

Prowadzący zwrócił uwagę, że można znaleźć wpisy Elona Muska z 2022, kiedy miliarder wspierał Ukrainę.

- Oczywiście, że tak. Mam wrażenie, że chcą (Amerykanie - red.) się dogadać. Nie chcą konfliktować, antagonizować Rosjan, którzy powiedzieli: nie będziemy rozmawiali z Zełenskim. Oni dzisiaj przypuszczają szturm na Zełenskiego, to jest sposób negocjacji - ocenił Eberhardt.

Trump szuka rozwiązania. Ukraina to test dla Europy

Piotr Witwicki dopytywał, czy nie da się negocjować z Moskwą bez dezinformacji i podawania oczywistych kłamstw.

- Robią jak robią. Nie jesteśmy tutaj, w tej części świata zachwyceni tym, co robią - przyznał ekspert. Dodał jednak, że to Europę najprawdopodobniej czeka "test" w sprawie Ukrainy.

ZOBACZ: Sprzeciwią się Trumpowi? W USA chcą ukarania "rosyjskich najeźdźców"

- Myślę, że jeżeli zostanie zaproponowane przez Trumpa wraz z Putinem jakieś rozwiązanie wojny, Ukraina to odrzuci, bo jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie scenariusz zniszczenia państwowości ukraińskiej, to zobaczymy, gdzie Europa dysponuje wolą polityczną, pieniędzmi, by wspierać państwo ukraińskie nawet bez Stanów Zjednoczonych. Być może, w najbardziej czarnym scenariuszu, wbrew Stanom Zjednoczonym - zaznaczył Adam Eberhardt.

