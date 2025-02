Twórca "Red is Bad" na wolności. Prokuratura ujawnia szczegóły

Twórca marki "Red is Bad" Paweł S. opuścił areszt - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wobec podejrzanego ws. nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości ponad dwóch bitcoinów, czyli blisko miliona złotych.

4 lutego prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec Pawła S., który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS.

ZOBACZ: Nowe informacje ws. RARS. Aresztowano kolejne osoby

- Z uwagi na etap postępowania, jak również zmniejszenia nasilenia przesłanek do zastosowania tego środka w dniu 4 lutego prokurator zdecydował o uchyleniu środka w postaci aresztu tymczasowego i zastosowaniu wobec Pawła S. środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci zakazu opuszczenia kraju, zakazu kontaktu z określonymi osobami, jak również poręczenia majątkowego w kwocie około miliona złotych - wyjaśnił w piątek prok. Nowak.

Nowe informacje ws. Pawła S. Nietypowy rodzaj poręczenia majątkowego

W odpowiedzi na pytanie dziennikarza, rzecznik PK potwierdził, że poręczenie majątkowe zostało wpłacone w kryptowalucie Bitcoin, w kwocie 2,5 BTC (czyli około miliona złotych według kursu z początku lutego). - Zabezpieczonych jest suma 2,5 Bitcoina - podkreślił śledczy. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze doniesienia mediów na ten temat.

ZOBACZ: Były szef RARS w taraptach. Sąd zdecydował

- Przepisy nie ograniczają tego przedmiotu zabezpieczenia do pieniędzy lub innych praw majątkowych - ten kawałek jest otwarty. Rzeczywiście nie jest to popularny środek, natomiast na pewno to nie pierwszy taki przypadek - zaznaczył prokurator, dodając, że kwota 2,5 Bitcoina została przelana na "zewnętrzny portfel" prowadzony dla jednej z jednostek Prokuratury Regionalnej.

Afera RARS. Adam Bodnar komentuje postępy śledztwa

W czwartek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar przypomniał, że w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS postawiono zarzuty 11 osobom.

ZOBACZ: Masło z RARS mogło trafić do Czech. Minister odpowiada

- W stosunku do kilku osób stosowany jest areszt tymczasowy, niedawno był ten areszt zastosowany przez sądy w stosunku do trzech osób, w jednym przypadku był to areszt warunkowy. Mamy jeszcze Michała K., który przebywa w Wielkiej Brytanii wobec którego zastosowane są środki zapobiegawcze na potrzeby postępowania ekstradycyjnego - wyliczał w rozmowie z dziennikarzami.

Według ministra w kwestii twórcy marki "Red is Bad" prokuratura uznała, że wszystkie czynności dowodowe, które wymagały aresztu zostały wykonane. - Dalej oczywiści toczy się postępowanie; to śledztwo ma charakter rozwojowy - wyjaśnił Bodnar.

WIDEO: 650 mld zł na inwestycje. Leszek Balcerowicz: Już raz zbankrutowaliśmy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/ sgo / Polsatnews.pl