Eksperci nie mają wątpliwości: to jedno z najważniejszych odkryć ostatnich lat. W Egipcie odnaleziono królewski grobowiec, w którym spoczął Totmes II - faraon panujący nad Nilem w XV wieku p.n.e. To pierwszy raz od ponad 100 lat, gdy natrafiono na nieznane wcześniej miejsce pochówku władcy starożytnego Egiptu. Poprzednio taka historia dotyczyła grobu Tutanchamona.

Jak przekazali archeologowie, odkryli oni królewski grobowiec należący do jednego z faraonów Egiptu. Egipsko-brytyjska misja archeologiczna stwierdziła, że należał on do króla Totmesa II, który panował nad Egiptem w XV wieku p.n.e.

Sekretarz generalny Najwyższej Rady ds. Starożytności Egiptu nazwał to wydarzenie "jednym z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich lat". Jak wskazał, dostarczyło ono wielu cennych informacji z okresu panowania Totmesa II.

Co więcej, pierwszy raz od 1922 roku badacze dotarli do grobowca faraona. 103 lata temu, po licznych wiekach, ekspedycja Howarda Cartera znalazła miejsca spoczynku Tutanchamona.

Egipt. Odkryli grobowiec faraona Totmesa II. Teraz poszukują kosztowności

Samo wejście i główny korytarz grobowca Totmesa II odkryto w 2022 roku, ale wówczas uznano, iż należał on do żon któregoś z władców. Wskazywało na to m.in. jego nietypowe położenie.

Grota często była zalewana, ponieważ znajduje się w dolinie. Większość cennych zawartości została przeniesiona z "tonącego" grobowca jeszcze w czasach starożytnych. Jednak z biegiem lat archeolodzy odkryli jego prawdziwą historię grobowca.

Na to, że w rzeczywistości spoczął tam Totmes II wskazywały m.in. alabastrowe dzbany z jego imieniem oraz naścienne napisy z fragmentami Księgi Amduat, kluczowego tekstu religijnego związanego z królewskimi grobowcami.



Członkowie misji archeologicznej w komunikacie zaznaczyli, że będą kontynuować wykopaliska na pobliskich terenach i postarają się ustalić miejsce, gdzie przeniesiono królewskie kosztowności.