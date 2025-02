System emerytalny duchowieństwa w Polsce to prawdziwy labirynt finansowych rozwiązań. Sposób wyliczania takich świadczeń nie jest jasny. Zaskakująca jest dysproporcja w wysokości emerytur między księżmi i zakonnicami.

Duchowni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (np. w szkołach), odprowadzają składki do ZUS jak każdy inny pracownik. Ci, którzy realizują wyłącznie działalność duszpasterską bez formalnego zatrudnienia, sami częściowo wpłacają je do ZUS, a resztę pokrywa Fundusz Kościelny. Wiek przejścia na emeryturę odpowiada ogólnym normom - księża przechodzą na emeryturę najczęściej w wieku 65 lat, a zakonnice, zgodnie z przepisami dla kobiet, już w wieku 60 lat.

Dysproporcje w emeryturach księży i zakonnic. Z czego wynikają?

System finansowania emerytur duchownych jest wyjątkowy, ponieważ opiera się na dwóch instytucjach: ZUS i Funduszu Kościelnym. Zgodnie z raportem ZUS "Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych" z 2023 roku, duchowni zatrudnieni na umowę o pracę odprowadzają pełne składki, natomiast ci, którzy wykonują tylko działalność duszpasterską, płacą do ZUS jedynie 20 proc. wymaganej składki, a 80 proc. finansuje Fundusz Kościelny.

Zakonnice, które nie mają formalnych umów o pracę, opierają swoje składki emerytalne na zasadach ustalonych przez Fundusz Kościelny, co skutkuje znacznie niższymi przyszłymi świadczeniami.

Brak dokładnych danych na temat obliczania emerytur dla duchownych

Kompletny obraz systemu emerytalnego duchownych jest trudny do uzyskania ze względu na rozproszenie źródeł informacji oraz różne modele rozliczania składek. Ich świadczenia są kształtowane na podstawie danych pochodzących zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i Funduszu Kościelnego, a nie wszystkie te informacje są publicznie dostępne.

Różnice w sposobie opłacania składek - między duchownymi zatrudnionymi na umowę o pracę a tymi realizującymi wyłącznie działalność duszpasterską - dodatkowo komplikują analizę danych.

Jak różnią się emerytury księży od zakonnic - podaj średnie kwoty

Średnia emerytura księży, szczególnie tych zatrudnionych na umowie o pracę, wynosi około 3200 - 3500 zł, co wynika z pełnego odprowadzania składek do ZUS. Jednak, jak podaje Forsal, po ukończeniu 75 lat księża mogą otrzymać dodatkową emeryturę z Funduszu Kościelnego, która wynosi około 2500 zł. Sumaryczna wartość ich emerytury może sięgać nawet do 5000 zł.

W przypadku zakonnic, które nie wykonują żadnej dodatkowej pracy zarobkowej, emerytura może wynosić ok. 1620 zł na rękę.

