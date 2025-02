Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), od 1 marca 2024 roku minimalna emerytura wynosi 1 780,96 zł. Średnia wysokość emerytury w Polsce oscyluje w granicach od 2 500 do 2 600 zł, co oznacza, że większość emerytów otrzymuje świadczenia bardzo niskie. Planowana na marzec 2025 roku waloryzacja emerytur ma wynieść 5,82 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o około 103,65 zł, osiągając kwotę 1 884,61 zł. Choć każda podwyżka jest istotna, to wciąż daleko do kwoty 5 000 zł.

Co składa się na emeryturę?

Wysokość emerytury zależy od zgromadzonego kapitału emerytalnego oraz przewidywanej długości życia po przejściu na emeryturę. Kapitał ten tworzony jest przez sumę składek odprowadzanych do ZUS przez cały okres aktywności zawodowej. Im wyższe zarobki i dłuższy staż pracy, tym większy zgromadzony kapitał, co przekłada się na wyższe świadczenie emerytalne.

ZOBACZ: System emerytalny na zakręcie. "Jak przeżyć za 1800 złotych?"

Emerytura wyliczana jest jako iloraz sumy zwaloryzowanych składek zgromadzonych na koncie emerytalnym i średniego dalszego trwania życia w miesiącach (określane na podstawie tabel GUS). Jak to się przekłada na liczby? Przykładowo, jeśli ktoś zgromadził 500 000 zł kapitału emerytalnego, a średnia przewidywana długość życia wynosi 240 miesięcy (20 lat), jego początkowa emerytura wyniesie: 2 083 zł

Jak wysokość pensji przekłada się na emeryturę?

Aby otrzymać emeryturę w wysokości około 2 000 zł, należy przez 40 lat pracy odprowadzać składki od pensji brutto wynoszącej około 4 000 zł. Natomiast, aby osiągnąć emeryturę powyżej 5 000 zł, konieczne byłoby zarabianie przez ten sam okres około 10 000 zł brutto miesięcznie.

ZOBACZ: Przyszłość rynku pracy właśnie się zmienia. Te zawody będą na wagę złota

Takie zarobki są jednak dostępne dla niewielkiego odsetka społeczeństwa. Należy też wspomnieć, że chodzi o przepracowanie tego całego okresu bez przerw na zwolnienia lekarskie czy urlopy macierzyńskie. Oznacza to, że w szczególnie trudnej sytuacji są kobiety, które decydując się na posiadanie dzieci, często rezygnują na przynajmniej rok z aktywności zawodowej, a w wielu przypadkach jest to poświęcenie wieloletnie.

Ile dostają polscy emeryci?

Z danych ZUS wynika, że większość emerytów otrzymuje świadczenia w przedziale od 2 000 do 3 000 zł. Emerytury powyżej 5000 zł stanowią niewielki procent i są przyznawane głównie osobom o wysokich zarobkach i długim stażu pracy. Niestety, znaczna część seniorów musi radzić sobie z niskimi świadczeniami, co wpływa na ich jakość życia.

Marzenie o emeryturze powyżej 5000 zł jest ambitne, ale dla większości Polaków mało realne. Aby zwiększyć swoje przyszłe świadczenia, warto już teraz zadbać o dodatkowe formy oszczędzania i inwestowania na emeryturę, jak lokowanie 10 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia w IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) czy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

red / polsatnews.pl