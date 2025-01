Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło w 2024 roku rekordową liczbę 21,3 mln pasażerów - podsumował w komunikacie port lotniczy. Podróżni najchętniej wybierali się do Londynu, Paryża, Amsterdamu czy Frankfurtu. "Lotnisko Chopina to brama do świata" - podsumowuje Andrzej Ilków, prezes zarządu PPL.