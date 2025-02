Mieszkańcy niemal połowy stanów USA mierzą się ze bardzo niskimi temperaturami, a co więcej - silnymi opadami śniegu. W ciągu dwóch dni odnotowano co najmniej 17 ofiar śmiertelnych ataku zimy. Odczuwalna temperatura miejscami spada do niemal -60 stopni Celsjusza. Sytuację pogarsza fakt, że przez niektóre obszary kraju niedawno przeszła powódź.

Ponad 95 milionów Amerykanów z centralnej oraz wschodniej części państwa zmaga się z wyjątkowym mrozem i zamieciami śnieżnymi spowodowanymi przez wir polarny. Jak przekazuje CNN, w miniony weekend ze względu na niskie temperatury oraz atak zimy życie straciło co najmniej 17 osób, a kilka wciąż jest zaginionych.

Gubernator Kentucky, skąd pochodziły dwie ofiary, stwierdził, że bezpośrednią przyczyną śmierci tych osób była hipotermia. - To pokazuje, jak groźną mamy pogodę - przekazał.

Atak zimy i wielkie mrozy w USA. Amerykanie odczuwają nawet -60 stopni

Z prognoz wynika, że taka niekorzystna aura w USA utrzyma się dłużej. Temperatury spadną nawet o 50 stopni Celsjusza poniżej zwyczajowej średniej z lutego, co może doprowadzić do pobicia ponad 270 rekordów temperatur w co najmniej 27 stanach.

Odczuwalną temperaturę obniżają dodatkowo silne porywy wiatru. W niektórych miejscach we wtorek wynosiła ona od -29 do nawet -60 st. Celsjusza. Ostrzeżeniami objęto część Dakoty Północnej, Oklahomy czy Montany. Z powodu burz śnieżnych w Arkansas, Karolinie Północnej i Wirginii ogłoszono stany wyjątkowe.

- W tej chwili w centralnej części Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia z jednymi z najniższych temperatur w całym sezonie zimowym - powiedział Andrew Orrison, meteorolog z Narodowej Służby Pogodowej.

USA. Najpierw powódź, teraz mróz. W setkach szkół odwołano lekcje

Tymczasem Wirginia jeszcze do niedawna zmagała się z powodziami, a wiele osób straciło swoje domy. W części stanu rzeki wciąż mają niepokojąco wysokie poziomy. Alerty wydano m.in. dla osób mieszkających w pobliżu rzeki James.



W części Kansas, Oklahomy, Missouri i Arkansas spodziewane są intensywne opady śniegu, nawet do 30 cm. Setki publicznych szkół w Oklahomie, Iowa, Minnesocie, Nebrasce, Wisconsin, Kansas i Missouri odwołało zajęcia lub przeszło na naukę online. W Kansas City władze rozstawiają namioty, aby zapewnić schronienie bezdomnym.

Śnieg i lód spowodowały poważne problemy na drogach. We wtorek po południu w niektórych częściach Oklahomy na drogach pojawiła się gruba pokrywa lodowa. Autostrada międzystanowa 44 została zamknięta w obu kierunkach.

Mróz także w Polsce. W Tatrach odnotowali -41 stopni

Siarczyste mrozy nie ominęły Polski. W poniedziałek w wielu miejscach w Polsce temperatury osiągnęły kilkanaście stopni poniżej zera, ale rekord został pobity w Litworowym Kotle. "Litworowy Kocioł zanotował -41.1 st. C. To najniższa temperatura zanotowana kiedykolwiek na ziemiach polskich" - informuje meteoprognoza.pl na platformie X.

Dotychczasowy rekord zimna w Polsce, potwierdzony przez IMGW, zanotowano w Żywcu w 1929 roku i wynosił on -40,6 st. C. Litworowy Kocioł to cyrk lodowcowy położony w najwyższej części Doliny Litworowej w polskich Tatrach Zachodnich. To tak zwane mrozowisko, gdzie ukształtowanie terenu gromadzi i "więzi" zimne powietrze.

Skrajnie niskie temperatury odnotowuje kilka innych europejskich państw. W Rumunii termometry pokazały we wtorek i środę od kilku do nawet 20 stopni Celsjusza na minusie. W Niemczech wydano ostrzeżenia przed skrajnym mrozem, a synoptycy przewidują, że temperatura wyniesie od -9 do -18 stopni Celsjusza. Mrozy nawiedziły także Macedonię Północną, gdzie termometry pokazały -13 stopni.

aba/wka / polsatnews.pl